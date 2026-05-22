Тучи продолжают сгущаться над Кубой. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во Флориде арестована Адис Ластрес Морера — сестра Ани Хильермины Ластрес Мореры, главы кубинского военного конгломерата GAESA, который, согласно риторике Вашингтона, сейчас реально управляет островом.

У госпожи Ластрес Мореры отозвана грин-карта и фактически аннулирован статус постоянного резидента США. Официальная причина: она «управляла активами в сфере недвижимости, проживала во Флориде и одновременно с этим оказывала помощь коммунистическому режиму Гаваны».

При этом никаких обвинений в преступлениях Морере пока не предъявили — арест произошел в рамках деятельности Службы иммиграции и таможенного контроля. Согласно американским законам, она будет депортирована, так как ее дальнейшее пребывание в стране противоречит «целям внешней политики США в отношении Кубы».

Звучит зловеще. Правда, чем дальше, тем всё менее понятно, каковы же эти самые цели США в отношении Кубы. Конечно, уже находящаяся в водах Карибского бассейна авианосная ударная группа ВМС США выглядит убедительнее любых намеков, однако на все вопросы ее пребывание там отнюдь не отвечает. Наоборот.

Обвинения для Кастро

Подгадав нужный день — 20 мая, День независимости Кубы, — США предъявили обвинения 94-летнему Раулю Кастро. Юридически он давно покинул кубинскую политику, но всё еще имеет слово в вопросах управления Островом свободы. Кроме того, брат Фиделя также продолжает играть роль национального символа — не такого яркого, как легендарный родственник, но тоже для Вашингтона весьма неприятного.

Обвинения — весьма характерные и явно подготовленные задолго до разворачивающихся событий. Рауля обвиняют в заговоре, убийстве граждан США и уничтожении самолетов, ссылаясь на инцидент тридцатилетней давности. В 1996 году кубинские истребители сбили два легкомоторных самолета, принадлежавших волонтерской группе Brothers to the Rescue. Четверо мужчин, находившихся в них, погибли.

Как пишут западные источники, в Карибском море волонтеры искали и подбирали кубинских беженцев. Работники организации сами были кубинскими эмигрантами и начали свою работу в 1980 году. Они также сбрасывали на остров пакеты с продовольствием и антикоммунистические листовки.

Кроме того, организация была в контакте с Береговой охраной США, а также с администрацией президента Билла Клинтона. Которая, опираясь на сведения разведки, как утверждается, активно отговаривала волонтеров провоцировать Гавану. Но те не послушались — и в результате поплатились за это жизнью. В тот день организация отправила на рейд три самолета вместо обычных двух. На третьем находился глава Brothers to the Rescue, избежавший гибели.

По словам американцев, приказ о сбитии отдал лично Рауль, занимавший в те годы пост главы вооруженных сил Кубы. Обвинения также распространили на пилотов истребителей и еще нескольких лиц.

Интересно, что американские эксперты по Кубе вовсе не считают, что волонтеры пострадали безвинно. Отдельно отмечается, что им неоднократно указывалось на безрассудность их действий. Более того — Штаты тогда продемонстрировали неспособность противостоять Кубе. Brothers to the Rescue пытались реабилитироваться, вылавливая «агентов Кастро», внедренных в организацию, — и даже отыскали пятерых. Троих, впрочем, впоследствии освободили на фоне потепления отношений, инициированного Бараком Обамой.

Зачем же про этот случай вспомнили сейчас? Только ли ради создания повода для вторжения и захвата Рауля Кастро? Сомнительно.

Ямайка = Флорида?

Также в День независимости к жителям острова обратился госсекретарь Марко Рубио, имеющий кубинские корни.

Он всячески давал понять, что народ Кубы и ее правительство — вещи разного порядка. И что именно правительство и военный конгломерат GAESA аккумулировали вокруг себя все доходы государства, не давая кубинцам нормально жить. Что нефтяная блокада со стороны США не имеет к отключениям электричества и сбоям поставок нефти никакого отношения, а США — за народ и хотят для него только самого лучшего.

Рубио заявил, что на Кубе можно сделать всё так, как на Багамах, Ямайке, в Доминиканской Республике или даже во Флориде.

Тему Доминиканы, находящейся на одном острове с контактирующим со Штатами нищим и очень нестабильным государством Гаити, Рубио всё же предпочел не развивать. Заметная разница в уровне жизни на Ямайке и во Флориде тоже его не сильно смутила.

Учитывая, что Рубио пообещал также свободный бизнес и 100 миллионов долларов (эта цифра в американской повестке мелькает слишком часто, чтобы не быть согласованной), скорее всего, Кубе прочат судьбу островного государства-курорта. Хотя указанной суммы для построения «второй Флориды» явно не хватит.

Да и не администрации Дональда Трампа, с трудом отмывающейся от коррупционных обвинений в адрес экс-министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и непонятных перестроек в Белом доме, обещать кому-то большие и, что не менее важно, невозвратные деньги.

Ставка на раскол

Обстановка вокруг Кубы в настоящий момент выглядит максимально театральной. Похоже, рассчитано это всё на кубинского обывателя (причем как на островного, так и на американского), учитывая, что Гавана уже давно ведет переговоры и с Госдепом, и с ЦРУ, и с Белым домом — и явно выслушала все варианты сделок неоднократно.

Находящемуся под блокадой населению обещают светлое будущее и ласково предлагают избавиться от властей самостоятельно. Настроение у жителей острова на фоне бесконечных ограничений, дошедших в последние недели до своего пика, действительно совершенно не улучшается, постоянно вспыхивают протесты. Так что такой подход в какой-то степени может и сработать.

Что до эмигрантов из Флориды, то среди них начали устраивать зачистки, фактически анонсировав наказание за излишнюю лояльность и распространяя шпиономанию. Этому способствует и арест Мореры, и инцидент 1996 года, повлекший за собой охоту на «агентов Кастро», которые прячутся в эмигрантских общинах.

Кроме того, к делу привлекли скандальную Иммиграционную службу, которую в США воспринимают как средство борьбы с инакомыслящими и протестующими — например, с пропалестинскими студентами, выходящими на демонстрации.

Населению недвусмысленно дают понять, что операция против Кубы будет.

Однако обвинения против одного Рауля Кастро выглядят специфическими — других чиновников они публично не затрагивают. Президент Мигель Диас-Канель у власти вряд ли сможет остаться, но что насчет внука Рауля — Рауля Гильермо Родригеса Кастро, главного участника переговоров? Или вице-премьера Кубы Оскара Переса-Оливы Фраги, внучатого племянника Рауля? И других многочисленных членов семейства Кастро, занимающих должности, живущих под другими фамилиями и вполне лояльных по отношению к американскому бизнесу?

Быть может, части конгломерата всё же доверят управление новой, «свободной» Кубой, превращаемой в курорт для американских богачей. Но на это потребуются и деньги, и время. В Венесуэле, например, лишь к концу весны обновили законодательство для запуска в страну иностранных инвесторов.

Сейчас видится попытка подтолкнуть кубинскую элиту как раз к такому варианту, предполагающему отказ от коммунизма и от Кастро как символа.

При этом расправу над 94-летним Раулем могут замысливать в том же стиле, что и в случае с Николасом Мадуро — с судебным процессом и перечислением всех грехов партии.

Только убийство патриарха кубинской политики или его казнь может привести к объединению кубинцев, сделав из Кастро мученика. Трампа с Рубио насилие над человеком таких почтенных лет в глазах островитян совсем не украсит.

Кубе позиции Ирана на данном этапе, конечно, и не снились. Но ее руководство пока ухитряется демонстрировать единство. Дан ли какой-то срок на размышления — неизвестно.

Так или иначе, если Трамп всё же решится на ракетные обстрелы, Республиканской партии придется за это заплатить — в том числе голосами избирателей, которым ранее обещали не устраивать войн и которые и так очень раздражены провальной иранской авантюрой.