Накануне неформального саммита ЕС, который пройдет 13 ноября в Дублине, три из четырех стран «Вишеградской группы» — Венгрия, Словакия и Чехия — идут не в ногу с Брюсселем и Берлином в вопросе финансирования Киева.

ИА Регнум

«Вишеградская группа» — это формат сотрудничества четырех стран Центральной Европы: Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Ее часто называют «Вишеградской четверкой» (V4), но внутри регулярно происходят внутренние конфликты, меняющие формат.

Например, когда в 2009 году Словакия вступила в зону евро, это вызвало негативную реакцию Венгрии, Польши и Чехии, твердо настроенных на сохранение национальных валют. При этом Венгрия, Словакия и Чехия не признают ведущую роль Польши в формировании восточной политики ЕС.

В 2015–2022 годах особую позицию в V4 занимали Венгрия и Польша (в вопросах беженцев и идентичности), а после возвращения в 2023-м к власти в Братиславе Роберта Фицо — Венгрия и Словакия (в вопросе конфликта на Украине).

После окончания в Венгрии эпохи Виктора Орбана казалось, что V4 вернулась к жизни: в сентябре этого года впервые с 2024-го прошли саммиты глав МИД и премьеров группы, в начале ноября — традиционная встреча президентов четырех государств, в которой впервые приняла участие председатель Еврокомиссии.

Однако вскоре «четверка» опять превратилась в «тройку», на этот раз — вновь из-за украинской проблемы.

Это стало очевидно 10 ноября. Накануне британское издание The Financial Times обнародовало содержание письма канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес президента Европейского совета Антониу Кошты, в котором немецкий лидер предупредил, что заблокирует бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если все государства-члены не обяжутся оказывать финансовую поддержку Киеву в 2027-м и в последующие годы.

«Коллективное обязательство всех нас без исключения внести справедливый вклад в покрытие финансового дефицита Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия», — написал в своем де-факто ультиматуме Мерц, настаивая: в ходе саммита в Ирландии необходимо решить вопрос дефицита финансирования Украины.

Первым на письмо отреагировал премьер-министр Словакии Фицо, который прямо назвал действия Мерца шантажом. 10 ноября на открытии совместного заседания кабминов Словакии и Чехии в Братиславе словацкий лидер отметил, что оказываемое давление связано с его нежеланием поддерживать финансовую помощь Украине.

«То, что делает канцлер Германии, является типичным шантажом, а я это отвергаю. Мы — суверенная страна», — заявил он. Фицо также подтвердил, что Словакия не поддержит выделение Украине очередного кредита на €70 млрд, назвав эти средства подарком, который никогда не будет возвращен.

На совместной пресс-конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем словацкий премьер сделал еще более жесткие заявления. Фицо сообщил, что Мерц кричал на него во время первого телефонного разговора в июне 2025 года из-за блокировки Братиславой антироссийских санкций. По словам премьера Словакии, Мерц тогда угрожал остановить европейское финансирование программ в его стране.

Вместе с тем Фицо призвал европейцев не бояться заявлений немецкого руководства. «Давайте уже опомнимся в Европе, в конце концов. Я чувствую это и в вашей риторике: будто каждый раз, когда «великие» немцы что-то говорят, мы все должны наложить в штаны. Но мы не наложим», — заявил он.

Он подчеркнул, что Словакия, несмотря на меньшие размеры, является равноправным членом ЕС и обладает таким же правом вето, как и Германия. И при необходимости сама может заблокировать утверждение бюджета Евросоюза.

«Он утверждает, что заблокирует бюджет? Но ведь я тоже могу это сделать. Нас 27, у каждого есть право вето, и я могу завтра сказать, что тоже не согласен с бюджетом», — заключил словацкий премьер.

Бабиш поддержал коллегу. «Мы — суверенная Чешская Республика. И мой голос в Европейском совете точно такой же, как и голос канцлера Мерца. Поэтому мы должны обсудить за закрытыми дверями, как обстоят дела. Я уже отказался гарантировать кредит для Украины», — сказал он, напомнив, что в проекте бюджета ЕС с 2028 по 2034 год уже заложено €100 млрд на помощь Киеву.

«Вопрос в том, должны ли эти деньги вообще быть в бюджете», — добавил чешский премьер, считающий, что эти средства понадобятся ЕС для восстановления Украины после окончания конфликта.

Сразу после пресс-конференции чешское издание Deník N сообщило, что Бабиш в письме Коште отверг взаимосвязь между финансированием Украины и утверждением бюджета Евросоюза. Он подчеркнул: потребности Украины огромны, причем ожидается, что ЕС возьмет на себя значительную часть этих расходов.

«В то же время соглашение о будущем финансировании Украины не может стать предварительным условием для принятия следующей многолетней финансовой рамки. Союз должен сохранить способность определять и финансировать собственные долгосрочную политику и приоритеты, независимо от того, как будет развиваться ситуация», — написал чешский премьер.

В это время в Берлине проходили переговоры Мерца и нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ближе к вечеру 10 ноября политики вышли на совместную пресс-конференцию, когда заявления Фицо и Бабиша уже вовсю обсуждались в европейских и немецких СМИ.

Мерц был вынужден реагировать. Канцлер Германии не продемонстрировал готовности к поиску компромисса и прямо заявил, что не приемлет уклонения отдельных стран ЕС от «политики партии».

«Финансовая поддержка Украины — общая европейская задача, которая не является делом отдельных государств-членов, а является общей задачей Европейского союза. Именно так мы всегда это понимали, именно так мы формировали нашу политику в отношении Украины на протяжении последних лет», — сказал он.

«Поэтому вопрос о том, как мы будем поддерживать Украину в ближайшие годы, в том числе, если возникнет необходимость, финансово, конечно же, должен быть рассмотрен в контексте этих переговоров по бюджету», — добавил канцлер.

Он признал, что по крайней мере четыре государства — члена ЕС видят эту проблему иначе, однако не перечислил их. И напомнил, что Германия является крупнейшим плательщиком в бюджет Евросоюза, что подразумевает ее особые права.

«Нам предстоит обсудить этот вопрос. И Петер Мадьяр, и я совершенно откровенно говорили о том, что здесь также затрагивается вопрос внутренней политики Венгрии, что мы, конечно, уважаем. Но в свою очередь я просил понять, что крупнейший плательщик взносов в бюджет Европейского союза и в то же время страна, которая вносит, бесспорно, наибольший вклад, в том числе в поддержку Украины, считает важным, чтобы мы вместе выяснили этот принципиальный вопрос», — сказал Мерц.

Венгрия получает из бюджета Евросоюза больше денег, чем сама перечисляет в него (в Словакии и Чехии ситуация аналогичная). Но даже после того как Мерц публично указал коллеге на этот факт, Мадьяр поддержал позицию Фицо и Бабиша.

«Позвольте мне дипломатично, вежливо, но в то же время решительно заявить, что я не считаю правильным подходом связывать бюджет Европы, который в конечном счете касается Европейского союза, каким-либо образом с другим вопросом», — сказал премьер Венгрии, добавив, что, по его мнению, подход Мерца не посылает внешнему миру правильного сигнала.

Венгерский премьер также подчеркнул, что с самого начала в 2015 году миграционного кризиса его страна направляет огромные ресурсы на защиту внешних границ ЕС. По его словам, Будапешт не получил за это должной компенсации, а вместо этого подвергся санкциям, которые уже обошлись ему в миллиард евро.

Венгрия играет важную роль в обеспечении присутствия сил НАТО на Западных Балканах и в обороне стран Прибалтики, добавил Мадьяр.

11 ноября в европейских СМИ появилось изложение ответа Кошты на ультиматум Мерца. Президент Евросовета подтвердил намерение провести широкую дискуссию по Украине во время встречи лидеров ЕС 13 ноября.

В то же время Кошта сообщил, что вопрос о финансовых потребностях Украины на 2027 год будет изучаться на специальном саммите в конце ноября в Брюсселе.

«Мы рассмотрим этот вопрос на специальном заседании Европейского совета 26–27 ноября, в повестке дня которого два вопроса: следующий многолетний финансовый план ЕС и финансовые потребности Украины на 2027 год. К тому времени мы получим предложение Европейской комиссии по последнему вопросу», — отметил Кошта.

Пока Еврокомиссия окончательно не определилась не только с суммами долговременной поддержки Украины со стороны ЕС и их источниками, но даже с тем, где и как взять €70 млрд, которые Киев дополнительно требует на 2027 год.

Ранее по этому поводу звучали различные экстравагантные идеи вроде привлечения к обеспечению этой ссуды Великобритании, Канады, Австралии и даже Японии, а также использования замороженных активов Центрального банка России на сумму €210 млрд, размещенных на территории ЕС.

Сейчас наиболее реальным является выпуск долговых обязательств ЕС на эту сумму, но в их финансировании отказываются участвовать не только Венгрия, Словакия и Чехия, как это было с предыдущим кредитом для Киева в размере €90 млрд, но и Болгария. Судя по всему, именно эту четверку несогласных имел в виду Мерц.

А вот Польша своих коллег по «Вишеградской четверке» в украинском вопросе не поддерживает и считает европейское финансирование Киева полезным для себя.

«Банкротство Украины означало бы резкое увеличение угрозы безопасности Польши. Поэтому участие Европы в финансировании Украины необходимо и соответствует интересам Польши», — заявил 12 ноября заместитель польского министра иностранных дел Игнаций Немчицкий, добавив, однако, что «этот вопрос нужно решить независимо от переговоров о новом бюджете ЕС».

Он отметил, что резкие заявления Мерца адресованы не Польше, а странам, которые выступают против финансирования Украины, как Словакия и Чехия: «По принципу «не будет многолетнего бюджета, если вы не согласитесь на какое-либо финансирование Украины». Мы же поддерживаем финансирование Украины».

Пока же премьер Словакии остается самым жестким критиком выделения денег Киеву. На последней пресс-конференции в Братиславе Фицо заявил, что не даст «ни цента» на новый кредит или финансовую помощь Украине.

«Еще раз публично заявляю отсюда: Словакия никогда не поддержит ссуду для Украины, то есть предоставление еще 70 миллиардов евро. Если кто-то другой хочет это сделать, пожалуйста. Я же не могу мешать Германии, если у нее много денег, Франции и другим странам предоставлять Украине средства — пусть предоставляют… Я надеюсь, что выразился однозначно и четко. Мы закончили», — сказал Фицо.

Он упомянул и о том, что несколько дней назад правительства Украины и Словакии провели совместные консультации, которые его «шокировали».

«Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем. Больше ничего не скажу и не могу сказать», — заявил Фицо.

Трудно прогнозировать, насколько долго премьер Словакии сможет занимать непримиримую позицию по украинскому вопросу. В начале ноября правительство Фицо потеряло гарантированное большинство в парламенте.

После этого продолжение сессии несколько раз переносили, а в ходе заседаний 10–11 ноября голосование за ряд правительственных законопроектов провалилось. Пробрюссельская оппозиция потребовала отставки Фицо и проведения досрочных парламентских выборов.

В итоге заседания парламента Словакии 12 и 13 ноября были отменены под предлогом встречи представителей парламентов стран «Вишеградской группы». В следующий раз словацкие депутаты соберутся на следующей неделе, уже после саммита ЕС в Дублине.

Удастся ли на нём неформальной «Вишеградской тройке» сохранить единство по вопросу финансирования Украины, пока неясно.