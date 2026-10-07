7 октября исполнилось 25 лет с момента вторжения США в Афганистан. Несмотря на то, что Вашингтону и его союзникам удалось быстро свергнуть режим движения «Талибан», победить в этой войне им так и не удалось. Потратив массу времени, американцы покинули Афганистан, вновь отдав страну талибам.

Иван Шилов ИА Регнум

Талибский режим де-факто контролировал Кабул и большую часть страны с 1996 года, но Исламский Эмират Афганистан (ИЭА) подвергался довольно жесткой дипломатической изоляции.

Параллельно продолжалась гражданская война: «Талибан» воевал с лидером «Северного альянса» Ахмадом Шахом Масудом (известным как Панджшерский Лев), контролировавшим территории на северо-востоке — в провинциях Парван, Тахар, Баглан и Бадахшан с населением около 2,5 млн человек.

При этом территория ИЭА стала прибежищем для множества иностранных радикалов. Здесь нашли убежище лидер «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен и его приближенные. Мировое сообщество было озабочено нестабильной ситуацией на Среднем Востоке, но давить на талибов напрямую не решалось.

9 сентября 2001 года двое боевиков «Аль-Каиды»* смертельно ранили Ахмада Шаха Масуда. Талибы не имели отношения к теракту, но устранение опасного соперника было им на руку. 10-го Масуд умер, а на следующий день произошло событие, изменившее историю мира в целом и Афганистана в частности.

Точка невозврата была пройдена после терактов 11 сентября 2001 года. Джордж Буш — младший выдвинул талибам ультиматум: выдача бен Ладена и всего руководства «Аль-Каиды»* или большая война со Штатами.

К тому времени «террорист номер один» уже успел с территории Афганистана организовать взрывы в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998-м и при этом избежать выдачи американскому правосудию.

«Талибан» ответил жестким отказом, заявив, что Вашингтон не предоставил доказательств причастности Кабула к террористической атаке. По заявлениям официальных лиц Эмирата, они не были в курсе планов бен Ладена и не оказывали ему поддержку. В отличие от той же Саудовской Аравии — связи главаря «Аль-Каиды»* с разведслужбами саудитов были вскрыты еще в первые дни расследования.

Однако к моменту получения Госдепом ответной ноты 21 сентября судьба Афганистана была фактически решена. Через месяц после терактов в Нью-Йорке международная военная коалиция под началом США вошла в Афганистан.

Война ушла в тень

Штатам понадобилось несколько месяцев, чтобы выбить талибов. К середине ноября их изгнали из Кабула, а к концу того же месяца — из Кандагара, где в середине 1990-х зародилось это движение.

В декабре пал пещерный комплекс Тора-Бора (Черная Пещера) в 10 километрах от афгано-пакистанской границы, где, по данным ЦРУ, укрывался бен Ладен. «Террориста номер один» там не оказалось. Усама заблаговременно перебрался в пакистанский приграничный город Абботабад и оставался неуловимым еще десять лет. Падение горной крепости, казалось, означало завершение войны.

U. S. Army Бойцы Сил специальных операций армии США и специалисты по управлению боевыми действиями авиации ВВС США вместе с конными отрядами Северного альянса в провинции Саманган, 2001 год

Интересно, что основной контингент США (около 1 тысячи морских пехотинцев) появился в Афганистане только к середине битвы за Кандагар — до этого сухопутные операции осуществлялись силами «Северного альянса» при поддержке мелких отрядов американо-британского спецназа. Основной упор Пентагон делал на воздушные рейды — ПВО и авиация талибов были вскрыты и уничтожены уже в первые часы войны.

США объявили о победе. Во главе «нового Афганистана», объявленного Исламской Республикой, встал Хамид Карзай, вождь племени попользай из провинции Кандагар.

Страны НАТО приняли решение сохранить временное присутствие в стране «до стабилизации обстановки» и окончательного разоружения «Талибана» — однако иностранные военспецы за редким исключением не встречали сопротивления при патрулировании. В Пентагоне шутили, что американцы «будут дома к следующему Рождеству».

Но, несмотря на разгром и утрату боеспособности, талибы так и не капитулировали. Они обосновались в «теневой зоне» в горах на афгано-пакистанской границе.

af.mil Джордж Буш — младший

Уже к осени точечные операции стали серьезной проблемой для НАТО на юге Афганистана, а с декабря 2006 года война в этих местах приобрела открытый характер. Резко возросли потери — коалиция теряла в среднем по 200 человек в год (больше, чем за весь 2001-й).

И хотя каждая операция позиционировалась как очередной «последний удар» по «Талибану», повстанцы раз за разом находили силы для локальных контрнаступлений. Война приобрела затяжной характер и требовала от США всё новых и новых ассигнований.

Уйти нельзя остаться

Со временем война в Афганистане стала тяготить Соединенные Штаты. Многие увидели в затянувшихся боевых действиях мрачные параллели с Вьетнамом. Демократы в конгрессе требовали от республиканской администрации Буша-младшего и от Пентагона как можно скорее переложить нагрузку с плеч американских солдат на новую афганскую армию и полицию.

Тем более что на ее подготовку за первые несколько лет с подачи республиканцев было потрачено несколько десятков миллиардов долларов из федерального бюджета.

Первым решить вопрос попытался Барак Обама. С подачи президента-демократа, избранного в 2008-м, США финансово и технически вложились в подготовку афганских силовиков. Однако те не могли одновременно учиться и воевать, и администрации Обамы пришлось пойти на непопулярный шаг: резко увеличить собственный постоянный контингент.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel) Американцы в Афганистане

К концу 2009 года численность американского корпуса в Афганистане превысила 100 тыс. человек. Летом 2013 года президент Карзай объявил, что Исламская Республика готова обеспечивать безопасность самостоятельно.

Впрочем, значительное американское военное присутствие сохранилось и после начала процедуры постепенного вывода иностранных сил из республики.

К 2014 году из оставшихся в стране 13 тыс. солдат НАТО более 80% принадлежали к армии США. Впоследствии Вашингтон еще несколько раз инициировал меры по постепенному выводу контингента. Но эти планы всякий раз срывала активизация талибов. Вести войну без американских штыков кабульские власти были по-прежнему неспособны.

«Невнятно и расточительно»

В первый срок президента Дональда Трампа США попытались комплексно пересмотреть подход к афганской операции, которая к тому моменту длилась уже более 15 лет. Еще во время предвыборной кампании Трамп критически разносил афганскую политику Обамы как «невнятную и расточительную».

С приходом в Белый дом Трамп резко усилил давление на «Талибан», угрожая сделать с ними «то, что не доделал Буш-младший». На этом фоне «афганский» бюджет Пентагона раздулся до 46,2 млрд долларов, а общие расходы на войну приблизились к отметке в 2 трлн.

Доставалось от Трампа и Кабулу — преемник Карзая Ашраф Гани регулярно получал от Белого дома нагоняи за неграмотное распределение средств, слабую армию и коррумпированных силовиков.

U. S. Army Американские военнослужащие ведут огонь по боевикам в долине Баравала-Калай, 2011 год

Впрочем, уже спустя год в Белом доме поняли, что криками и угрозами вопрос не решить, и решились на переговоры с «Талибаном». Движение к тому моменту успело устать от многолетней партизанской войны и искало способы закрепить новый статус-кво.

К августу 2019-го США и талибы договорились о сроке и порядке вывода иностранного контингента, а также о гарантиях безопасности для правительства Гани. А уже 29 февраля 2020 года это намерение было скреплено официальным соглашением в столице Катара Дохе — Вашингтон взял 14 месяцев на постепенный вывод войск.

Но полноценно воспользоваться плодами победы Трамп не успел — после его поражения на президентских выборах в Белый дом пришел демократ Джо Байден, у чьей администрации было альтернативное видение ситуации.

Ошибка Байдена

Демократы сочли, что война в Афганистане давно выиграна, а республиканцы «растягивают удовольствие», чтобы продолжать осваивать оборонный бюджет. Байден распорядился начать с 1 мая 2021 года немедленный вывод войск и уложиться в 2–4 месяца.

В этом была его роковая ошибка. Едва первые колонны американцев покинули Кабул, талибы начали контрнаступление и за несколько месяцев разгромили превосходившие их численностью и оснащением части армии Гани, подготовленные по американскому стандарту.

(сс) U.S. Marine Corps Армия США покидает Афганистан

Пентагон забил тревогу, но Белый дом не счел необходимым сворачивать вывод войск. К началу июля, когда последние американцы ушли, передовые силы талибов уже рвались к столице, обещая «покарать отступников».

К тому моменту Пентагону удалось убедить власти организовать срочную операцию «Убежище для союзников» и эвакуировать 75 тыс. лоялистов и членов их семей (включая президента Гани, который формально всё еще руководил страной до середины августа).

Но это лишь ускорило коллапс республики. 15 августа талибы вошли в Кабул, а к началу сентября уже сформировали временное правительство и объявили о реставрации своего Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА).

Афганская эпопея США на этом завершилась.

Частично учтенный опыт

Тень стратегического просчета администрации Байдена продолжает преследовать американских политиков и сегодня. Вернувшийся в Белый дом Трамп старается почти не касаться этого направления внешней политики, считая ускоренный вывод войск «позорным бегством» Байдена.

США так и не признали ИЭА правопреемником республики, а также ужесточили миграционный режим в отношении граждан Афганистана, однако не оказывают на талибов военного давления.

Правящее движение и сейчас находится под санкциями ООН по обвинениям в террористической деятельности. Но Вашингтон кулуарно ищет точки соприкосновения с талибами — например, пытаясь вернуть стратегически значимую авиабазу Баграм близ Кабула под американский контроль. Дипломатические шаги пока не приносят результата.

При этом Штаты в целом довольны тем, что талибы пытаются бороться с террористическими анклавами на территории своей страны, что позволяет Пентагону не тратить дополнительные ресурсы.

Трамп даже пытался проецировать «афганский опыт» на Ирак — вывод войск из которого также был инициирован и в значительной степени ускорен Байденом.

Республиканцы до последнего торговались с Багдадом, требуя разоружить проиранские милиции, перестроить систему управления на местах и создать дополнительные рычаги контроля ситуации в силовом блоке. То есть всё то, чего не успел сделать проамериканский Кабул до «майского исхода» 2021 года.

И хотя часть из этого иракские партнеры действительно сделали, все запросы Белого дома они так и не выполнили.

*Организация, признанная террористической и запрещенная в России