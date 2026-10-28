Политический кризис в Грузии продолжается. Главным местом схватки действующих властей с оппозицией стал Конституционный суд.

ИА Регнум

Если раньше оппозиция пыталась диктовать свои условия с «майданов», пользуясь любым инфоповодом — от «фальсификации выборов» до принятия «российских законов», — то сейчас на кону всё ее политическое будущее: оппозиционные партии могут быть выведены из легального поля.

История попыток сменить власть

За последние три года оппозиция в Грузии резко активизировалась и предприняла решительные шаги по выкручиванию рук правящей парти «Грузинская мечта». И поначалу это у них получалось.

В марте 2023 года массовые выступления заставили власти отозвать законопроект об иностранном влиянии, срисованный, по словам противников власти, с российского закона.

Весной 2024-го «Грузинская мечта» вернула инициативу и, несмотря на новые многотысячные протесты, довела дело до принятия закона, преодолев вето прозападного президента Саломе Зурабишвили. Закон обязал НПО и СМИ, получающие более 20% средств из-за рубежа, регистрироваться как организации, проводящие интересы иностранной силы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Через два года оппозиция пошла в контратаку. 26 октября 2024 года прошли парламентские выборы. Победу «Грузинской мечты» оппозиция объявила фальсификацией. На стороне людей отбывающего тюремный срок экс-президента Михаила Саакашвили и других трех оппозиционных коалиций открыто и агрессивно выступала Европа.

На протесты против результатов выборов пришли депутаты парламентов Германии, Франции, Польши, Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии. Через месяц ситуация чуть не вышла из-под контроля, когда премьер Ираклий Кобахидзе в ответ на вмешательство Брюсселя объявил о замораживании вступления Грузии в ЕС до 2028 года. На улицы вышли десятки тысяч недовольных.

Следующим рубежом стала смена президента. 14 декабря того же года коллегия выборщиков избрала футболиста Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили не признала легитимность процедуры, грозилась не покидать президентский дворец, но в итоге ушла, устроив под этот инфоповод очередные массовые протесты.

Последним серьезным испытанием были муниципальные выборы в октябре 2025 года. Они вновь сопровождались бойкотом значительной части оппозиции и массовыми демонстрациями. Часть участников попыталась прорваться на территорию президентского дворца, но в итоге была оттеснена, демонстрации захлебнулись.

Кого и за что хотят запретить

В меру нахлебавшаяся от беспокойной оппозиции, которая при поддержке ЕС каждый день грозилась свергнуть легитимную власть в Тбилиси, «Грузинская мечта» решила отправить своих непримиримых противников в нокаут.

Представители правящей партии выдвинули иск о признании незаконными следующих политических сил: «Единство — Национальное движение» (в эту коалицию входит партия Саакашвили), «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты», «Гахария за Грузию».

Слушания начались 21 октября. Четыре из названных сил на последних парламентских выборах получили в сумме около 38% голосов. Партия бывшего премьера Георгия Гахарии остается единственной из ответчиков, представленной в парламенте, остальные партии работу законодательного органа бойкотируют.

Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти обвиняют оппозиционные партии в попытках насильственного изменения конституционного строя, систематическом непризнании избранных органов и использовании внешнего давления против государства.

В адрес «Национального движения» дополнительно выдвинуты обвинения в нарушениях прав человека при Михаиле Саакашвили и обвинения, связанные с войной в августе 2008 года.

«Грузинская мечта» говорит, что Саакашвили и его приближенные не просто допустили военное поражение в 2008 году, а своей политикой спровоцировали войну с Россией и способствовали утрате контроля над Южной Осетией и Абхазией.

Драка с евробюрократией

Европейский союз в последние три года с грустью наблюдает за тем, как Грузия уходит из его рук. С начала войны на Украине Брюссель буквально требовал присоединения Тбилиси к антироссийским санкциям и даже «открытия второго фронта». О последнем публично говорил Кобахидзе, вспоминая телефонные угрозы одного из еврокомиссаров.

Грузия на шантаж не поддалась, скорее наоборот — сближалась с Россией, увеличивала товарооборот между нашими странами, получила отмену визового режима и открытие авиасообщения с Москвой и Петербургом.

Видя, что с «Грузинской мечтой» договориться не получится, Брюссель начал манипулировать евроинтеграцией. Сначала, использовав принятие закона об иноагентах как повод, республике не давали статус кандидата в члены ЕС, а затем, открыв с Украиной и Молдавией переговоры о членстве, не совершили аналогичный шаг по сближению с Тбилиси.

Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

После парламентских выборов евроинтеграция де-факто была заморожена. Всё это время евробюрократия вместе с «саакашистами» вынашивала планы, как выбить «мечтателей» с политического олимпа. Приход к власти в США Дональда Трампа заставил европейцев отвлечься на Иран, Гренландию и Украину, но генеральный план по «переформатированию» Грузии ими не забыт.

Однако прямо сейчас главный для Брюсселя вопрос состоит не в том, что еще нужно сделать, чтобы убрать мешающую ему «Грузинскую мечту», — а как не потерять последний оплот влияния.

В начале октября Европарламент уже требовал немедленно отозвать иск о признании незаконными пяти оппозиционных партий. МИД Германии назвал процесс шагом, отдаляющим Грузию от ЕС и «ослабляющим внутреннюю демократию». Власти Грузии традиционно отвергли вмешательство в их внутренние дела и традиционно же предложили внимательно изучить содержание иска, прежде чем объявлять о его нелегитимности.

Под шумок судебного процесса грузинская оппозиция вновь пытается мобилизовать сторонников на уличные протесты и оказать давление на правительство. И вновь Евросоюз их поддерживает.

Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили

Но представители власти, включая мэра Тбилиси Каху Каладзе, спикера парламента Шалву Папуашвили и других, бьют евробюрократию ее же оружием.

Почему Еврокомиссия, осуждающая вандализм и поджоги на протестах во Франции и Албании, не реагирует точно так же на дебоширов и нарушителей из грузинской оппозиции? Вопрос, конечно, риторический, но для выстраивания информационной кампании крайне важный.

Пока власти на полных парах продвигаются к запрету пяти партий, 25 октября тысячи людей вновь прошли по Тбилиси под лозунгом «Грузия без Иванишвили». (Бидзина Иванишвили — олигарх и основатель «Грузинской мечты»). Следующую крупную акцию оппозиция назначила на сегодня.

Независимо от исхода противостояния, можно с уверенностью отметить, что нынешний этап борьбы власти и оппозиции является решающим. Ведь на кону не просто очередной закон или очередные выборы, а судьба грузинской оппозиции.

При молчаливом согласии Дональда Трампа, которому править еще два года, ЕС остается ограничиваться санкциями и угрозами о прекращении евроинтеграции Тбилиси.