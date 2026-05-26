С 25 мая в Приднестровской Молдавской Республике стартовала выдача российских паспортов — для желающих открыта электронная запись на прием.

И в нее, как заявляли в российском посольстве в Молдавии, уже записалось более двадцати тысяч человек — люди в Сети делятся, какую позицию занимают в очереди. Приднестровцам отменили стаж проживания в течение пяти лет в России со дня выдачи вида на жительство, их также освободили от сдачи экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

День это для Приднестровья, без преувеличения, исторический — как и дата 15 мая 2026 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о приеме жителей ПМР в российское гражданство в упрощенном порядке.

Для многих это долгожданный выход из неопределенности.

Как говорит президент ПМР Вадим Красносельский, «в Приднестровье десятки тысяч граждан не имеют никакого гражданства, кроме приднестровского. Причина — это отказ властей Молдовы в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья по разным причинам — политическим и иным».

И для молдавских властей это всегда было возможностью рулить процессом вручную.

Как говорит собеседник ИА Регнум в Кишинёве, гражданство России до нынешнего момента имело около 240 тысяч человек, из которых многие уехали, кто-то умер, но в любом случае, чтобы покинуть берега Днестра, им нужен был паспорт Молдавии. Поскольку по документам ПМР уехать куда-либо невозможно.

А главным направлением политики со стороны официального Кишинёва является полная ассимиляция, порабощение и колонизация. «Насильственное ее включение в состав правобережной Молдовы без всяких разговоров. И та политика, которую они ведут сейчас, она насильственная. Это политика принуждения к сожительству, это обложение налогами, это практически терроризм, касающийся и экономической блокады, и лекарства не пускают, и газ не дают, и людей задерживают регулярно, постоянно»,— поясняет наш источник, вовлеченный в молдавскую политику со стороны оппозиции власти Майи Санду.

Кстати, по его словам, позиция Санду по поводу того, что жителей ПМР будут отправлять на пополнение российской армии, чистая глупость — демографическая ситуация в республике еще хуже, чем в Молдавии. Большинство — пожилые люди.

При этом со своей судьбой они уже давным-давно определились.

Ещё 20 лет назад, 2006 году, в ПМР проходил референдум о присоединении к России. Протоколы по нему были вывезены в Москву и сейчас хранятся там.

Это означает, что для России нет необходимости проводить референдумы, как это было в Крыму или Херсонской и Запорожской областях.

«Он уже прошел, и люди высказались тогда, 90 с лишним процентов, о том, что мы хотим быть в составе России. А ПМР и так считается кусочком России, там стоят российские войска, и только ты пересекаешь границу между Молдовой и Приднестровьем — там сразу висит российский флаг, буквально через 200 метров. Так что сейчас Россия показывает, что здесь никто не собирается ничего уступать, и Приднестровье не станет разменной монетой»,— считает кишинёвский политик.

Характерно, что и восприятие новостей в самой Молдавии (включая и приднестровские каналы) — 80% одобрения и 20% осуждения при охвате аудитории примерно в 4,2 миллиона человек. То есть такое же, как в России, где пропорции равнозначные.

То есть массовой враждебности к указу от рядовых молдаван нет — она есть только у радикалов, кишинёвской верхушки и на соседней Украине, которая воспринимает события через призму войны.

В Тирасполе же собеседники ИА Регнум говорят в первую очередь о восстановлении справедливости — несмотря на сделанный 20 лет назад выбор, получение паспорта с двуглавым орлом было большой проблемой.

Бывший сотрудник приднестровского телевидения Степан, с которым мы пообщались, чтобы узнать настроения в обществе, говорит, что приднестровцы считают себя россиянами в большей степени, чем сами россияне.

«Они себя полностью связывают с Россией, хотя по национальности там русские, украинцы и молдаване примерно в равной пропорции. Плюс болгары и другие национальности. Такой себе Советский Союз»,— отмечает мужчина.

Однако в выездном пункте консульского обслуживания — его все называют «консульством» — большую часть желающих получить паспорт отсеивали, несмотря на предыдущие послабления.

«Я лет 15 пытался сделать российский паспорт, пока находился в Приднестровье, но так и не получилось. Не раз люди приходили семьями с одинаковыми основаниями для получения паспорта и получали отказ. Муж получает паспорт, а жене отказ, никаких объяснений. Всё это было похоже на выигрыш в лотерее. При этом стоимость пошлины и других платежей составляла в пересчете 60 долларов, а через посредников в несколько раз больше»,— вспоминает Степан.

Так что интерес к решению этой проблемы очень большой, да и паспорт России имеет вес у населения. Особенно у пенсионеров — российская пенсия в 1,5-2 раза выше приднестровской и приходит без перебоев.

Важно и то, что указ о российских паспортах решает проблему детей-сирот.

Дети с момента их усыновления и до совершеннолетия заперты в ПМР и никуда не могут выехать — они никогда не видели моря.

«Почему так получилось? Потому что для того, чтобы он выехал, он должен получить молдавские документы. Молдова их не дает, потому что не признает факт усыновления и удочерения, нужна легализация документов и разрешение молдавских властей. Власти говорят: «Вопросов нет, мы не против, чтобы вы удочерили, но у нас нет полномочий приезжать в Приднестровье и делать эту работу, потому что не можем опираться на приднестровские документы». И всё, круг замкнулся. А детей таких много, это серьезная тема»,— продолжает Степан.

Но всё же в первую очередь решается вопрос статуса: наличие нескольких паспортов для молдаван и приднестровцев — дело обычное, однако российский паспорт — престижен. Ставится точка в вопросе, решения которого люди ждали много лет.

Однако с его решением никуда не деваются проблемы, нависшие над этим маленьким государством.

По словам нашего визави, ПМР жива практически чудом. Экономическая блокада со стороны Молдавии сильно ударила по людям и предприятиям, и фактически без России республика прекратила бы свое существование. А если будет полностью перекрыт газ, то это случится в любом случае.

Официальный Кишинёв демонстрирует постоянную готовность к дестабилизации, и, как считают в Тирасполе, только и ждет команды, чтобы ее начать. Украина тоже три года назад нагоняла военную истерию.

«Рядом с нами окопами было всё перекопано, технику подгоняли — всё видно и слышно. А рядом украинцы пытались переходить полями в Приднестровье, чтобы избежать бусификации. Тучи сгущались, и хотя сейчас всё перешло в более спокойную фазу, решение о том, что российская армия может действовать за пределами России, Приднестровье четко на себя экстраполировало. Это про нас. Потому что может быть всякое»,— резюмирует Степан.

Так что сегодня Приднестровье живет в смешанных чувствах.

Российское гражданство — это в первую очередь возможность уехать. Активный отток населения отсюда так или иначе будет продолжаться: реальных доходов нет, всё забирает Молдавия, предприятия постоянно увольняют людей, которым просто нечем платить.

Приток украинских беженцев, которым приднестровцы сдавали квартиры, позволил некоторым накопить денег на переезд. И большинство выбирают Россию — на Запад отправляется только небольшая часть. Вероятно, многие поедут домой, чтобы получить документы и вернуться уже как граждане РФ.

Хотя те, кто остается, всё равно будут частью России: слово о том, что эти земли никогда не станут румынскими, уже сказано.