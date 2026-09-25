Уравнение с одним неизвестным в виде обвиняемого в подрыве газопроводов в Балтийском море за месяц решилось в пользу Германии.

ИА Регнум

Окружной суд хорватской Пулы разрешил передать немцам украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, которого немецкое следствие считает одним из четырех водолазов, заложивших взрывчатку на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2»

Как сообщается, решение было принято ещё 18 сентября, но стороны получили его только через пять дней.

Защита объявила об апелляции, но пока это ничего не меняет. «После вступления этого решения в законную силу министерство внутренних дел Хорватии передаст Владимира Журавлёва компетентным органам Германии», — говорится в решении коллегии во главе с судьей Эдвиной Суевич.

Украинский адвокат Журавлёва Николай Катеринчук назвал решение «предвзятым и политическим». Хорватские адвокаты также намерены его обжаловать и обращаться не только в хорватскую апелляционную инстанцию, но и в международные судебные органы. На подачу жалобы отводится три дня после получения письменного решения, поэтому немедленной передачи Германии не будет.

«Журавлёв объявит о своей бессрочной голодовке в связи с несогласием с таким решением, которым было проигнорировано решение польского суда в аналогичном деле об экстрадиции», — заявила представляющая его юридическая компания.

Именно польское решение стало главным аргументом защиты.

Как известно, 17 октября 2025 года Окружной суд Варшавы отказался выполнить тот же германский ордер и освободил диверсанта. Судья Дариуш Любовский тогда заявил, что переданные Германией материалы содержали лишь «очень общую информацию», а сам процесс передачи не предназначен для установления виновности украинца.

Более того, польский суд принципиально иначе оценил возможную диверсию в условиях войны.

«Такого рода действия, предпринимаемые вооруженными силами и специальными службами во время войны против критической инфраструктуры агрессора, не являются саботажем, а являются актом диверсии, который ни в коем случае не может быть преступлением», — заявил судья, и украинская сторона в принципе напирает на то, что все участники диверсии в тот момент «были военнослужащими».

Хорватский суд этот аргумент отверг.

Судьи решили, что вердикт Варшавы не обязывает Хорватию отказываться от исполнения европейского ордера, а дело должно рассматриваться в соответствии с хорватским законодательством. Не помогла и ссылка защиты на принцип non bis in idem — запрет повторного преследования за одно и то же деяние. И если апелляция будет отклонена, МВД Хорватии незамедлительно передаст персонажа немецкому конвою.

Германия же создала для этого базу, фактически предъявив Пуле два ордера.

Первый был выдан 5 июня 2024 года и квалифицировал действия Журавлёва как антиконституционный саботаж, умышленное совершение взрыва и разрушение сооружений.

Второй датирован 28 августа 2026 года — в него добавили обвинение в военном преступлении, связанном с нападением на гражданские объекты, нарушением работы коммунальной инфраструктуры и разрушением сооружений. Именно из-за появления новой квалификации первоначально назначенное на 4 сентября заседание пришлось переносить.

В случае осуждения киевскому дайверу может грозить до 15 лет лишения свободы. Но самое главное, что оно, наконец, замкнет необходимый контур, дав достаточное количество аргументов в пользу того, что преступление совершено Украиной как государством, что она до сих пор всячески отрицает.

Федеральная прокуратура Германии утверждает, что Журавлёв был непосредственно одним из специалистов, заложивших взрывчатку, и ИА Регнум делало подробный разбор по его участию в операции.

По версии следствия, группа во главе с другим обвиняемым, сотрудником ГУР Сергеем Кузнецовым, в сентябре 2022 года вышла из Ростока на арендованной яхте. Для ее получения через посредников использовали поддельные документы.

Водолазы доставили взрывчатку в район датского острова Борнхольм и установили заряды на лежащих на дне трубопроводах. Они сработали 26 сентября 2022 года — новости из Хорватии появились к годовщине события, лишившего Германию инфраструктуры прямого импорта больших объемов природного газа из России, создав серьезное напряжение в дипломатических отношениях на фоне расследований.

Сам Журавлёв вину отрицает. «Я не совершал преступления на территории Германии и не взрывал Северный поток», — говорил он после освобождения в Польше.

Тем интереснее обстоятельства его нового ареста. 19 августа вывезенный на Украину дайвер вернулся в Польшу, откуда прилетел в Хорватию и поселился в Пуле вместе со съемочной группой. Там снимали политический триллер Snake Island режиссера Дага Лаймана с Шоном Пенном и Эдриеном Броуди — фильм, сюжет которого как раз основан на истории подрыва «Северных потоков».

Журавлёв был привлечен к съемкам в качестве консультанта. То есть арестовали его во время попытки коммерциализировать уникальный опыт подводных подрывов.

Хорватская полиция задержала его утром 19 августа в гостинице в районе Пулы. Местные источники сообщали, что в документах съемочной группы он фигурировал не под своим настоящим именем.

На следующий день суд отправил его под стражу до решения вопроса о передаче Германии.

Дальше события будут разворачиваться в весьма интригующей атмосфере, обещая превратиться в главный международный трибунал последних десятилетий. Поскольку германская сторона (равно как и украинская) находятся в двойственной позиции: получается, что за немецкие деньги ВСУ совершила военное нападение на стратегическую инфраструктуру Германии по прямому приказу киевских властей.

Суд в Гамбурге уже допустил обвинение против Кузнецова к рассмотрению.

Первый процесс по делу «Северных потоков» начнется 14 октября, назначены как минимум 16 заседаний до 17 декабря, а затем слушания продолжатся в январе и феврале 2027 года. Кузнецов обвинения тоже отрицает.

Если (или, вероятно, «когда») к нему добавится второй фигурант, следствие сможет попытаться объединить показания, технические данные и материалы расследования вокруг группы, которую прокуратура уже напрямую связывает с украинскими государственными структурами.

Крупная проблема же для них состоит в том, что в в Германии действует принцип верховенства закона (Rechtsstaat). Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ юридически независима от канцелярии канцлера и обязана довести расследование до суда, невзирая на политическую целесообразность.

Кузнецов и Журавлёв — это не косвенные улики (вроде ДНК на яхте «Андромеда» или биллингов телефонов), а живые участники событий. Их допросы позволяют прокурорам восстановить всю цепочку: от аренды яхты до закупки взрывчатки.

Когда немецкий суд вынесет официальный приговор гражданам Украины, Киев больше не сможет отрицать причастность к диверсии формулировками «это российская пропаганда».

Правительству ФРГ не придется ничего доказывать — за него это сделает независимая судебная власть.

И вот в этой точке — главная интрига: как выходить из этой ситуации?

Наличие конкретных исполнителей позволяет Берлину и Киеву разыграть удобный для обеих сторон сценарий «сваливания вины». Подрыв будет объявлен самодеятельностью группы украинских радикалов или отдельных «военных-патриотов», действовавших без ведома Владимира Зеленского.

Тем более, что он уже выстроил алиби «я был против, это всё Залужный».

Токсичную тему можно искусственно купировать, сделав утечки в прессу минимальными. А взамен Берлин сможет требовать от Киева уступок в других вопросах в обмен на то, чтобы расследование не привело к официальному обвинению действующих высших лиц Украины, разрушающему коалицию западной поддержки.

Но есть одно «но».

Немецкое общество и оппозиция (как правая «Альтернатива для Германии», так и левый «Союз Сары Вагенкнехт») жестко критикуют правительство за то, что оно спонсирует страну, которая совершила против Германии акт государственного терроризма. Власть в стране меняется, и дальше пытаться усидеть на двух стульях, разделяя «европейскую безопасность» в формате финансирования Украины и конкретную угрозу этой безопасности от нее же вряд ли выйдет.

Так что нельзя исключать варианта, что объявленная Журавлёвым бессрочная голодовка может вообще закончиться трагически — совершенно неожиданно для него самого.