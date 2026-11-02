Президентом Болгарии избрана Илияна Йотова, ближайшая соратница премьер-министра страны Румена Радева. Главным же победителем выборов стал сам Радев, который теперь сможет более уверенно отстаивать свои позиции перед Брюсселем.

ИА Регнум Президент Болгарии Илияна Йотова

До своей победы Йотова избиралась вице-президентом в паре с Радевым, который ранее дважды был президентом, и исполняла обязанности главы государства.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии, по результатам обработки 100% избирательных бюллетеней Йотова одержала победу во втором туре президентских выборов, набрав 57,57%. Ее оппонент — пробрюссельский и прокиевский экс-глава правительства страны Андрей Гюров — получил 39,48% голосов. За вариант «Я никого не поддерживаю» проголосовали 2,9% болгар, принявших участие в выборах.

По итогам первого тура выборов, состоявшегося 25 октября, Йотова набрала 34,6% голосов, а Гюров — 31,9%. Однако тогда явка составила менее 23%, а во втором туре она выросла до 27%.

Йотову перед голосованием 1 ноября поддержал не только Радев, возглавляющий правящую партию «Прогрессивная Болгария», но и занявший третье место в первом туре представитель пророссийской партии «Возрождение» Костадин Тодоров, а также влиятельная Болгарская социалистическая партия.

А за Гюрова призвала голосовать целая когорта болгарских политиков, ориентированных на Брюссель: бывший президент Росен Плевнелиев, экс-премьер-министры Бойко Борисов (он возглавляет партию ГЕРБ), Иван Костов и Николай Денков.

Андрей Гюров признал свое поражение еще до завершения подсчета голосов, после обнародования результатов экзитполов. При этом он не скрывал своего удивления разрывом между кандидатами, который составил более 18 процентных пунктов:

«Мы не ожидали такой разницы. Считаю, что у всех, кто нас поддержал, это вызывает разочарование, но лучшее еще впереди, и мы создали хорошую платформу, на которой можно строить дальше».

Он также намекнул на создание нового политического проекта: «Мы готовы показать, что кампания заканчивается, но ответственность не заканчивается. Мы должны требовать ответственности от государства, оно должно работать на благо болгарских граждан, а не в собственных интересах».

В свою очередь, Илияна Йотова в первом комментарии по итогам выборов поблагодарила избирателей, премьера Радева и политические партии, поддержавшие ее кандидатуру, свою команду, а также резко раскритиковала избирательную кампанию своего оппонента Андрея Гюрова.

По ее словам, члены ее команды подвергались серьезному давлению во время предвыборной кампании, но оставались едиными до конца: «После этого безумного давления, ненависти, излитой на этих людей, ни один из них не сдался, ни один из них не предал нас. До самого конца они были с нами повсюду — на встречах по всей стране, в телестудиях, на дебатах. И это для меня исключительная ответственность».

Она также прямо раскритиковала Гюрова за тон предвыборной кампании: «Я до сих пор не могу объяснить — аналитика, вероятно, скоро появится, — кто подтолкнул господина Гюрова к этой крайне оскорбительной кампании, которая проводилась лично против меня. Сегодня люди ясно сказали своим голосом: «Так не должно быть». Это неприемлемо для выборов в Болгарии».

Премьер-министр Радев назвал победу Йотовой подтверждением политического курса «Прогрессивной Болгарии» и заявил, что результат дает основания для еще более решительных реформ. «Сегодня болгары выбрали будущее, а не прошлое. Болгары выбрали мир, стабильность и нормальность», — подчеркнул он и категорически заявил, что «возврата к «сборкам» и теням прошлого из переходного периода нет».

Термин «сборка» (болг.: «сглобка») закрепился в болгарском языке во время затяжного политического кризиса 2021–2025 годов. Когда ярые политические враги (партии ГЕРБ и «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария») после очередных выборов были вынуждены договориться и сформировать так называемое «ротационное правительство», они категорически отказывались называть это «коалицией», чтобы не злить своих избирателей.

Кто-то из политиков использовал слово «сглобка» (мол, мы просто собрали работающую конструкцию власти), и народ моментально его подхватил. Журналисты, блогеры и обычные граждане используют выражение как синоним беспринципного политического «договорняка», хрупкого альянса ради удержания власти или «брака по расчету» между теми, кто еще вчера обещал посадить друг друга в тюрьму.

Партия Румена Радева «Прогрессивная Болгария» пришла к власти в мае 2026 года именно на лозунгах борьбы со «сборками» и необходимости создания единого и стабильного правительства. Победа Илияны Йотовой показала, что болгары поддерживают курс премьера, это отметил и сам Радев вечером 1 ноября.

Болгарские комментаторы считают главной причиной неожиданно большого отрыва Йотовой во втором туре (в ее победе особо никто не сомневался) неудачную кампанию ее оппонента.

Журналистка Ружа Райчева отметила, что поддержка Гюрова со стороны экс-премьера Бойко Борисова лишь сплотила сторонников Йотовой и мотивировала прийти на избирательные участки тех из них, кто не голосовал в первом туре. По ее словам, дебаты между Йотовой и Гюровым также повлияли на результат.

Райчева также раскритиковала поведение сторонников пробрюссельской партии «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» в социальных сетях, заявляя, что партия унижала людей, с которыми она не согласна.

Эксперт по связям с общественностью Диана Дамянова также считает, что дебаты между кандидатами в президенты были решающими. По ее мнению, решение Гюрова участвовать в них было неверным, поскольку он был недостаточно подготовлен: «Потерпеть поражение со счетом 7:1 гораздо хуже, чем прятаться от дебатов».

Дамянова также раскритиковала политическую риторику Гюрова, которая, по ее словам, ограничивалась лозунгом «долой Путина», повторяемым с 2022 года. «Они понимали, что ошибаются, но продолжали совершать ошибки», — добавила она. По словам эксперта, президентские выборы дали Румену Радеву возможность вернуть часть избирателей, разочарованных им в последние месяцы

Хотя основная часть дискуссий в ходе президентской кампании касалась внутренних проблем Болгарии, в частности государственного бюджета на следующий год, сами выборы считаются ключевыми для определения внешней политики Болгарии, в том числе в вопросах российско-украинского конфликта и отношений Софии с Москвой.

Илияна Йотова, как и ее предшественник Румен Радев, придерживается более благожелательной по отношению к России позиции, чем ее политические оппоненты. В свою очередь, Андрей Гюров представлял позиции европейских «ястребов» и пользовался поддержкой либерально-консервативной оппозиции, ориентированной на Брюссель. Эти группировки открыто критиковали политику Радева и Йотовой в отношении России.

Когда Йотову после подсчета голосов спросили о возможном влиянии каких-либо сил на ее будущие действия в роли президента, она категорически заявила, что принимает политические решения самостоятельно: «Считаю, что за почти 30 лет политического опыта не было человека, который мог бы указывать мне, что делать».

И болгарские, и европейские комментаторы уверены, что серьезных разногласий в дуэте Йотовой и Радева не будет, а премьер-министр получит больше рычагов для усиления своей единоличной власти, блокирования пакетов санкций ЕС, а также политических заявлений, которые будут подвергать сомнениям солидарность Софии с ЕС и НАТО.

Правда, полного выхода Болгарии из них пока ожидать не стоит — учитывая, насколько важно для болгарской экономики и безопасности участие в едином рынке Евросоюза и системе НАТО.

Однако в июне этого года Болгария заблокировала санкции ЕС против Патриарха Кирилла и российского бизнесмена Вагита Алекперова и несколько месяцев настаивала на своем, пока их имена не были убраны из санкционного списка. Экономические возражения Софии, связанные с санкциями против российских НПЗ, учтены не были, на суть документа вытребованные изменения особо не повлияли.

Тем не менее Болгария впервые с момента вступления в ЕС в 2007 году высказала самостоятельное мнение во внешней политике. Кроме того, 14 июля Румен Радев отказался участвовать в «коалиции желающих», поддерживающих Украину в конфликте с Россией.

Тогда многие комментаторы написали, что Румен Радев теперь будет играть в ЕС роль «нового Виктора Орбана», при правительствах которого Венгрия регулярно «шла не в ногу» с Евросоюзом. А после президентских выборов высказываются предположения, что «орбанизация» затронет уже и внутреннюю политику Болгарии.

Тем более что с момента получения поста премьера Радев уже существенно ограничил права оппозиции в парламенте. В частности, депутаты парламента потеряли право беспрепятственного доступа в органы государственной и местной власти, также ужесточены требования к созданию парламентских следственных комиссий.

Пока что в Брюсселе делают хорошую мину при плохой игре своих ставленников. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Илияну Йотову с победой, отметив, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с ней в ключевых сферах: «От вопросов безопасности и обороны до нашей конкурентоспособности и энергетической независимости — я с нетерпением жду продолжения нашей совместной работы».

Фраза об «энергетической независимости» — более чем прозрачный намек на то, что с 1 января 2028 года странам — членам ЕС запрещено осуществлять транзит российского газа. А через Болгарию проходит продолжение одной из веток газопровода «Турецкий поток» — «Балканский поток», по которому «Газпром» поставляет газ в Венгрию, Словакию, Сербию и Боснию и Герцеговину. Сама Болгария российский газ формально не потребляет, хотя фактически закупает его через посредников.

Хотя в решении ЕС о запрете транзита российского газа сказано о возможных исключениях для стран, «пострадавших от изменений в маршрутах поставок», однако формально они еще не введены. Таким образом, у Брюсселя есть действенный механизм давления на Софию, и он далеко не единственный.

Никто сильно не удивится, если Еврокомиссия вдруг обнаружит в Болгарии «нарушение норм верховенства права» и лишит эту страну доступа к бюджету и фондам ЕС — как это было сделано в отношении Венгрии во времена правления Виктора Орбана.

Ведь современная европейская «демократия» допустила и снятие с выборов и последующий арест победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, и объявление «экстремистской организацией» отделений самой рейтинговой партии ФРГ, «Альтернативы для Германии» (это является первым шагом к ее запрету), и захват полицейским спецназом Конституционного трибунала Польши.