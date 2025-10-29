Палеонтолог и писатель. Автор трех книг на русском языке и более тридцати научных статей, а также научно-популярных материалов, опубликованных в National Geographic, Science and Life, Elements.ru и других периодических изданиях.

На наших глазах происходит один из крупнейших расколов в христианском мире новейшей истории. В середине октября англиканство как единая конфессия с архиепископом Кентерберийским во главе прекратило свое существование. О разрыве отношений с Церковью Англии заявили лидеры африканских церквей и примкнувшие к ним консервативные деноминации Нового Света.

Англикане — это третье по размеру христианское сообщество после католиков и православных. Оно сформировалось на просторах Британской империи. Вслед за торговцем и солдатом на новые земли с английских кораблей сходил миссионер. Так к Епископальной церкви США и Англиканской церкви Австралии, прихожанами которых являются потомки британских колонистов, постепенно добавились поместные церкви в Африке, укомплектованные новообращенным негритянским населением.

В наши дни африканские англикане, живущие в Нигерии, Кении, Уганде и других бывших британских колониях, в два раза превышают по численности своих единоверцев в Британии и Ирландии, и с каждым годом это соотношение меняется не в пользу последних.

За счет рождаемости и миссионерской активности чаша весов всё больше склонялась в пользу африканских церквей, но материнская церковь — так англикане называют Церковь Англии — не спешила считаться с их мнением, что и привело к расколу.

Размолвка между глобальным англиканским югом и старыми англо-американскими церквями назревала давно. Всё началось с Ламбетской конференции в 1998 году, на которой была принята резолюция с осуждением однополых браков. Ламбетские конференции — это аналог православных поместных соборов, куда съезжается англиканское духовенство со всего мира.

Естественным образом большинство там образуют представители консервативных африканских церквей — они-то и проголосовали за резолюцию 1998 года.

Однако белые ультралиберальные иерархи из Церкви Англии и Епископальной церкви США просто вытерли ноги об это решение. В 2000-е годы там начали всё активнее рукополагать открытых геев* и лесбиянок* сначала в священники, а потом и в епископы. Также с 2015 года в Епископальной церкви США благословляют однополые браки, с 2023 года такую практику переняла и Церковь Англии. И это уже не говоря о женском священстве, которое тоже идет вразрез с христианскими традициями.

Консерваторы, не довольные таким развитием событий, созвали в 2008 году в Иерусалиме конференцию под названием «Глобальное англиканское будущее» (GAFCON), которая положила начало одноименному объединению. По разным подсчетам, поместные церкви, чье руководство поддержало GAFCON, представляют до 85% всех англикан в мире, и большая их часть живет в Африке.

Лидеры GAFCON постоянно возмущались той либеральной вакханалией, которая царила в англо-американских церквях, но продолжали признавать верховный авторитет архиепископа Кентерберийского и ездить на Ламбетские конференции.

Однако 16 октября нынешний председатель GAFCON, архиепископ Лорен Мбанда, возглавляющий Англиканскую церковь Руанды, заявил о полном разрыве с прогрессистским крылом англиканского сообщества.

Чашу терпения консервативных англикан переполнил новый архиепископ Кентерберийский. При поддержке лейбористского правительства Кира Стармера им впервые в истории стала женщина. Ее зовут Сара Маллали, и она поддерживает однополые браки. Посмотрев на нее, африканские епископы решили, что с них довольно — с геями, лесбиянками и ряжеными тетками в епископских мантиях они не хотят больше иметь ничего общего.

Согласно заявлению руководства GAFCON, церкви Глобального Юга больше не признают архиепископа Кентерберийского и вместо него в 2026 году в Нигерии выберут себе другого главу. Ламбетские конференции они тоже посещать больше не собираются, а любые финансовые отношения с Церковью Англии прерывают. Отныне GAFCON считает истинным англиканским сообществом только себя.

Короче, полный развод с разделом имущества. Парадоксально, но факт: западные церковные ультралибералы, озабоченные деколонизацией и инклюзивностью, своим прогрессизмом в итоге оттолкнули от себя те самые угнетенные расы, об интересах которых они на словах так пеклись.

Но стремление идти в ногу со временем и подлаживаться под сильных мира сего с их толерантной повесткой всё равно не спасает Церковь Англии от упадка: за последние сто лет доля английских новорожденных, которых относят туда на крещение, упала с 71% до 11%, а процент англичан, причащающихся там на Пасху, снизился с 9% до 2%.

Эта тенденция вполне объяснима — зачем людям церковь, если в ней декларируют те же либеральные ценности, что агрессивно навязываются сверху? Лучше уж сходить в воскресный день в кино, чем идти слушать ЛГБТ*-проповедницу. Да, конечно, на посещаемости храмов сказывается и общий спад религиозности на Западе. Однако, как доказывает пример США, консервативные деноминации теряют прихожан гораздо медленнее, чем либеральные.

Из всей этой истории можно сделать вывод, что люди приходят в храмы и к Богу за спасением души. У церкви своя задача — она не должна превращаться в идеологический департамент при каком бы то ни было государстве. Иначе всё закончится так же, как у англикан.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России