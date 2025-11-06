Конец октября ознаменовался началом нового этапа войны в Судане. Столкновения вновь вспыхнули между правительственными силами и повстанцами из Сил быстрого реагирования (СБР). Но на этот раз дело не обошлось столкновением враждующих сторон, а вылилось в резню, вызвавшую международный резонанс.

Иван Шилов ИА Регнум

26 октября отряды СБР захватили город Эль-Фашер — последний оплот суданской армии в регионе Дарфур на западе страны. Город находился в осаде мятежников около полутора лет, в результате чего примерно 300 тыс. человек остались без медпомощи, достаточного количества продовольствия и чистой воды.

Резня в Эль-Фашере

Сразу после захвата города в социальных сетях появились видеоматериалы, документирующие масштабные зверства СБР.

В частности, на одном видео запечатлен пожилой мужчина, сидящий среди десятков трупов в Медицинской школе Университета Эль-Фашера, когда боец СБР подходит и расстреливает его.

В другом ролике мятежники казнили мирных жителей у земляного вала на окраине города. Походя к раненому, боевик кричит «От нас не будет пощады! Мы здесь, чтобы убивать!», а затем добивает его.

Это лишь некоторые из множества подобных свидетельств.

Пожалуй, главным символом террора против мирного населения стала городская больница. Согласно спутниковым снимкам, находящимся в распоряжении Йельского университета, рядом с ней видны скопления объектов, напоминающих человеческие тела, и красные пятна значительных размеров на земле.

Сеть суданских врачей сообщила, что боевики СБР хладнокровно казнили всех найденных в больнице, включая пациентов и персонал. Убиты более 460 человек. Кроме того, повстанцы потребовали выкуп в размере 1 млн долларов за шестерых похищенных в городе медиков.

В настоящее время почти невозможно понять, сколько мирных жителей погибли от рук СБР после захвата Эль-Фашера. Однако известно, что за первые три дня оккупации число убитых превысило 2,2 тыс. человек, более 390 тыс. жителей были вынуждены покинуть город. Приблизительно 30 тыс. человек добрались до лагерей беженцев в соседних населенных пунктах.

Основная часть пострадавших относится к этносу загава, лояльному легитимному правительству Судана. Развязывает руки убийцам из СБР и неарабское происхождение их жертв.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что риск продолжения масштабных расправ по этническому признаку растёт ежедневно.

В свою очередь лидеры СБР, осознав удар по своему имиджу на международной арене, заявили о начале расследования «военных преступлений против мирного населения и случаев нарушения прав человека».

Так, оперативно был арестован бригадный генерал Аль-Фатех Абдулла Идрис, известный как Абу Лулу и «мясник века».

На одном из видео, опубликованных в Сети, запечатлен момент расстрела девяти безоружных мужчин, во время которого присутствующие солдаты поддерживают командира и скандируют его имя. «Я, возможно, ответственен за смерть более 2000 человек», — заявил Абу Лулу в другом ролике.

Сколько таких «абу лулу» продолжают зверствовать, остается только догадываться.

Вражда военачальников

Вооруженное противоборство между правительственными силами Судана и СБР (созданными на базе ополчения «Джанджавид», печально известного карательными операциями во время конфликта в Дарфуре) длится с 15 апреля 2023 года. Тогда мятежники атаковали базы армии и ключевые объекты в столице страны Хартуме, включая международный аэропорт и президентский дворец.

Противостояние в силовом блоке страны не возникло на ровном месте.

Еще в 2019 году в результате переворота к власти пришел Переходный военный совет Судана. Вскоре он был преобразован в Суверенный совет, председателем которого стал генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан (командующий ВС Судана), а его замом — Мохаммед Хамдан Дагло (командующий СБР).

Задачей органа была организация переходного периода и передача власти гражданским структурам.

Однако в октябре 2021 года, когда срок передачи власти подходил к концу, аль-Бурхан устроил очередной военный переворот, свергнув гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука.

Дагло сохранил за собой статус второго человека в стране. Но прочного союза между военачальниками не сложилось. Основным камнем преткновения стала интеграция 100 тыс. бойцов СБР в состав регулярных вооруженных сил.

К началу 2023 года напряжённость достигла критической точки: обе стороны обвиняли друг друга в саботаже политического процесса, а СБР начали передислокацию войск, что армия восприняла как прямую угрозу.

Важнейшую роль играет и контроль над природными ресурсами страны.

В настоящее время СБР контролируют месторождения золота и нелегально торгуют им через соседние Чад и Ливию. Это и является основным доходом повстанцев.

Таким образом, попытка включить СБР в состав суданских вооруженных сил, контроль над природными ресурсами и личные амбиции военно-политической элиты поставили страну на грань тотального хаоса.

Кто стоит за СБР

Руководство Судана обвиняет в поддержке мятежников Объединенные Арабские Эмираты.

Власти уверяют, что снабжение вооружением и военной техникой осуществляется через территорию Чада. В связи с этим в марте Хартум подал иск в Международный суд ООН.

Суданские власти утверждают, что Силы быстрого реагирования и их союзники ответственны за серьезные нарушения прав человека, включая массовые убийства, изнасилования и насильственное перемещение неарабского населения из числа представителей народности масалит в Западном Дарфуре.

Однако судебный орган ООН отклонил ходатайство, сославшись на отсутствие юрисдикции. После этого Суверенный совет Судана объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ, а также о закрытии их посольства и генконсульства.

Руководство Эмиратов все обвинения отрицает, однако нельзя не отметить, что Абу-Даби имеет стратегические интересы в Судане, среди которых можно выделить необходимость усиления влияния в Восточной Африке и противодействия Саудовской Аравии и Ирану, а также доступ к природным ископаемым, месторождения которых расположены на юго-западе и западе страны.

Кроме того, в составе СБР воюют и иностранные наемники.

Так, полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид заявил, что армия ликвидировала наемников с Украины и из Колумбии, занимавшихся пилотированием БПЛА на стороне СБР.

Ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов* заявлял, что на территории Судана действуют подразделения ГУР, которые якобы поддерживали официальные власти страны и воевали против СБР и ЧВК «Вагнер».

И Судан — не единственное место, где отметились украинцы. Мали и Нигер уже разорвали дипломатические отношения с Киевом из-за его поддержки действий террористов в Сахеле.

Гуманитарный коллапс

По данным ООН, в настоящее время более 21 миллиона человек (45% населения Судана) сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Официально объявлено о том, что население двух городов — Эль-Фашера и Кадугли в Южном Кордофане — страдает от голода.

Около 375 тысяч человек по всему Судану испытывают «катастрофический» голод, что означает реальную угрозу смерти от нехватки продуктов питания.

В осаждённых районах люди выживают, питаясь дикими растениями, кормами для сельскохозяйственных животных и травой. Семьи варят листья, сорванные с деревьев, пытаясь получить хоть какую-то пищу.

Суданский миграционный кризис — крупнейший и самый быстроразвивающийся в мире. Более 12 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

7,7 млн относятся к категории внутренне перемещённых лиц, более половины из них — дети. Около 4,1 миллиона суданцев бежали в соседние страны: Египет (1,5 млн), Южный Судан (1,2 млн), Чад (870 тысяч), что создает напряженность и там, поскольку эти государства экономически неспособны справится с таким числом беженцев.

Несмотря на попытки международного сообщества посадить стороны конфликта за стол переговоров, ситуация в Судане продолжает стремительно ухудшаться.

Падение Эль-Фашера ознаменовало окончательный переход юго-запада страны под контроль СБР и возможность их дальнейшего наступления на восток. В свою очередь, правительственные силы также накапливают резервы для наступательных действий.

Никто не намерен сдаваться, однако затягивание конфликта может поставить страну на путь окончательного гуманитарного краха и массового голода.

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов