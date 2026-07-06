Накануне Дня независимости США глава Африканского командования ВС США (AFRICOM) Дагвин Андерсон «подарил» американской аудитории повод для гордости. Выступая на конференции руководителей оборонных ведомств африканских стран в Анголе, командующий заявил, что Пентагон «максимально снизил» прямое военное присутствие в Нигерии — куда в феврале 2026 года была командирована антитеррористическая миссия — по причине выполнения поставленных задач.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем не менее реальная эффективность этой миссии вызывает сомнения. В некоторых случаях Пентагон и AFRICOM намеренно выдали желаемое за действительное.

Компромиссная помощь

Дебаты вокруг антитеррористической операции в Нигерии разгорелись еще в ноябре 2025 года — когда в этой стране участились нападения джихадистов на христианские общины. Президент США Дональд Трамп пришел в ярость от притеснения единоверцев (к тому же под удар косвенно попали американские миссионерские миссии) и потребовал от местного правительства немедленно решить проблему. В противном случае «Америка возьмет всё в свои руки».

Уже на следующий день Пентагон разработал три сценария действий: «мягкий» (поставки оружия и разведданных с минимальным военным присутствием), «средний» (отправка ограниченного контингента для усиления правительственной армии) и «тяжелый» (развертывание авианосной группировки и полноценная военная операция). Все они легли на стол Трампу для утверждения.

Однако первый вариант отмели почти сразу: в Белом доме не поверили, что Абуджа (столица Нигерии) сможет грамотно распорядиться шефской помощью. К тому же в прошлом уже были случаи, когда поставленные в Нигерию оружие и амуниция испарялись, не дойдя до боевых частей. А иногда и попадали в руки террористов. Существовал риск, что так будет и в этот раз.

Впрочем, и «тяжелый» вариант действий тоже быстро ушел с повестки — к началу 2026 года обострилась обстановка вокруг Ирана, и Пентагон принял решение двинуть дополнительные авианосные группы на Ближний Восток, а не в Африку. Многоцелевые истребители и бомбардировщики, изначально предназначавшиеся для поддержки Абуджи, также частично передислоцировали в Иорданию и Бахрейн.

В итоге единственным доступным вариантом для Вашингтона к февралю 2026 года остался усредненный сценарий. В Нигерию перебросили отряд «зеленых беретов», а также «морских котиков» и рейнджеров общей численностью до 200 человек, а на северо-востоке страны развернули станцию дозаправки БПЛА. Штабом контингента стала авиабаза вблизи города Майдугури.

Тренер не играет

Несмотря на то что американские военные прибыли в Нигерию под публичные обещания Трампа «собственноручно уничтожить террористов», в боевых действиях они почти не участвовали.

Наступление на земле вела армия Нигерии, в то время как Штаты присутствовали в регионе скорее для демонстрации флага и поднятия боевого духа союзника. Коммандос было рекомендовано не вмешиваться в боевые действия без крайней необходимости.

Командированный в Нигерию ресурс Пентагон использовал для проведения разведывательных рейдов (в основном с воздуха) и координации наземных операций, обучения местных силовиков приемам контрпартизанской войны. Кроме того, непубличной задачей был контроль распределения поступавшего в Нигерию американского оружия.

Подобная осторожность возникла не на пустом месте. Трампу нужна была быстрая и красивая операция — желательно без потерь среди американцев. Ведь те же «зеленые береты» уже имели печальный опыт встречи с местными повстанцами.

В октябре 2017 года американо-нигерийский сводный патруль коммандос наткнулся на засаду террористов и вынужден был отступать под шквальным огнем. В результате контакта погибли четыре спецназовца США (самые крупные единовременные потери американцев в Африке с 1993 года). А потому Пентагон и AFRICOM предпочли минимизировать прямое применение контингента, сместив акцент на их наставническую функцию.

Вместе с тем в ходе нигерийской кампании новоявленные «наставники» всё же сумели отличиться в невыгодном свете.

В частности, ошибочно приняли рынок в штате Борно за «укрепленный лагерь» террористов. В результате искажения разведданных под бомбардировку в апреле 2026 года попали гражданские лица, более 200 человек погибли. Еще несколько десятков скончались от ран.

При этом Штаты, стабильно снабжавшие нигерийскую армию данными с БПЛА-разведчиков и спутников, собственное участие в резонансном инциденте упрямо отрицают, намекая, что террористы переоделись в гражданскую одежду, а в «лагере» в момент удара могли присутствовать и члены их семей.

Убить финансиста

В мае 2026 года Белый дом отрапортовал о первых крупных победах в Нигерии. В районе озера Чад был ликвидирован один из главарей африканского ответвления ИГИЛ* Абу Билаль Аль-Майнуки.

По версии Трампа, он являлся «вторым человеком ИГИЛ* в Западной Африке» и занимал высокую позицию в глобальном руководстве группировки, распределяя финансовые потоки между радикальными ячейками на континенте.

Это был один из немногих случаев, когда Пентагон рискнул использовать ударный ресурс напрямую. В финальном этапе охоты на Аль-Майнуки приняли участие около 20 коммандос (в основном «морских котиков»), действовавших при поддержке авиации и бронетехники. В результате радикал и его приближенные оказались зажаты огнем в одном из зданий, по которому нанесли точечный авиаудар.

Рейд на логово Аль-Майнуки принес плоды: в руки американцев попало большое количество трофеев — включая командирские телефоны и ноутбуки. Благодаря этому коалиция смогла выйти на след других крупных фигур африканского подполья.

В течение следующей недели были ликвидированы главный пропагандист Западной Африки Абд-Аль-Ваххаб и высокопоставленные полевые командиры Абу Муса Аль-Мангауи и Абу Аль-Мутанна Аль-Мухаджир, «ночные губернаторы» северо-востока Нигерии.

Американцы были убеждены, что после этого африканская «империя террористов» начала рушиться как карточный домик. Лишившись ключевых вожаков, боевики бросали оружие и залегали на дно, уступив правительственным силам значительные территории. А потому уже через полтора месяца, судя по реляциям Андерсона, держать в Нигерии несколько сотен бойцов стало попросту нецелесообразно.

Пентагон принял решение сократить контингент в 10 раз. В Майдугури остались в основном операторы и техники БПЛА, координирующие воздушную разведку, а также несколько «морских котиков» — инструкторов по герилье и саперному делу.

Точно победили?

Пентагон, вопреки ожиданиям пессимистов, не увяз в нигерийском конфликте. Более того, вышел из него с триумфом и без потерь, попутно уничтожив несколько тысяч джихадистов и «полностью сломав» их систему управления в Западной Африке. По крайней мере к этим тезисам сводилась большая часть выступления Андерсона в Анголе.

Но глава AFRICOM местами откровенно лукавил. Когда речь заходит о потерях, американцы не учитывают статистику своих партнеров по коалиции. Те же отчитались, что за время операции лишились не менее 150 военнослужащих убитыми. Еще около 300 получили ранения.

При этом в Абудже крайне уклончиво отвечают на вопросы о вкладе США в общую победу, намекая, что всю грязную работу сделали без участия американцев.

Данные же о «нескольких тысячах» уничтоженных в ходе кампании террористов вычислены очень примерно — поскольку массированные удары по ним наносились преимущественно с воздуха.

Сами подпольщики признают, что потеряли не более 500 человек, часть из которых скончалась от ран и болезней. Нигерийские силовики рапортуют о восьми сотнях убитых радикалов и примерно полутора тысячах задержанных. Так или иначе, общей цифры у участников конфликта нет.

Есть вопросы и относительно эффективности операции на земле. Несмотря на возросший натиск правительственной армии, джихадисты продолжают устраивать довольно дерзкие рейды против силовиков. И в некоторых случаях даже добиваются успехов.

Например, в начале июня 2026 года боевики напали на военную базу близ Мандарагирау, а менее чем через неделю — на укрепрайон в Бани-Бангу. В последнем случае налетчикам удалось повредить ангар с армейской бронетехникой, а также угнать несколько бортов.

Помимо перечисленного, ликвидация Аль-Майнуки и его ключевых приближенных открыла ящик Пандоры для Западной Африки. Сегодня наиболее вероятными преемниками убитого считаются Абу Салем и Бан Чингори — жестокие полевые командиры, ступившие на радикальный путь еще детьми.

Это знаменует важный поворот в африканском подполье — скорое закрепление у руля профессиональных головорезов, которые выросли на войне. Что, в свою очередь, сулит довольно быстрое возрождение структур боевиков и их еще большее ожесточение.

Впрочем, даже если ИГИЛ* в Африке и не удастся оправиться от понесенного урона, в стране всё еще остаются (и довольно уверенно себя чувствуют) эмиссары «Аль-Каиды»*, о которых американцы почему-то забыли. После гибели Аль-Майнуки его конкуренты поспешили укрепить позиции на северо-западе страны.

Они перебросили туда передовые отряды из Буркина-Фасо и других «трансферных» стран. В результате террористическая угроза в Нигерии сохранилась, сменилась лишь доминирующая сила в подполье — что сделало триумф США сугубо бумажным.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.