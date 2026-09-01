В Нигере в конце августа произошла неудачная попытка госпереворота: властям бросила вызов организация «Вооруженные силы за восстановление Отечества» (Forces armées pour la restauration de la Patrie, FARPA).

ИА Регнум

Западные СМИ склонны представлять ее сторонников как молодых и амбициозных офицеров, решившихся восстать против «тирании и преступных приказов». Однако благородство мотивов проигравшей стороны вызывает сомнения.

В их действиях довольно явно прослеживался интерес западных игроков, не желавших считаться с новыми властями республики. Правда, ставка на «бунт силовиков» сыграла скорее против внешних спонсоров смуты.

Отечество в опасности

Несмотря на то, что кризис в Нигере позиционируется западной прессой как «внезапный выплеск народного гнева», идейная почва для него была заложена еще в марте 2026 года — когда Еврокомиссия приняла жесткую резолюцию в отношении страны.

Брюссель требовал немедленно освободить экс-президента Мохаммеда Базума, свергнутого в 2023 году, а также «прекратить неосмотрительную региональную политику».

Более того, впервые с 2023 года европейцами был сделан акцент на «резко ухудшившейся» ситуации с безопасностью в стране. По мнению еврочиновников, кризис спровоцировали стратегические ошибки новых властей при планировании операции против террористов.

Параллельно европейские, главным образом — французские, военачальники зачастили в Бенин и Кот-д’Ивуар, где развернули переговоры о совместных операциях по борьбе с террористической и иной угрозой. Последний крупный визит с необъявленной повесткой случился всего за несколько дней до активной фазы мятежа.

И хотя Нигер ждал скорого удара от соседей, особенно от Бенина, с которым у него уже долгое время складываются напряженные отношения, реальная угроза возникла внутри. В конце августа столицу сотрясли взрывы и перестрелки.

Восстание против правительства Абдурахмана Тчиани подняли военнослужащие сил специального назначения, тайком прибывшие из периферийных регионов Доссо и Тиллабери, где армия ведет наиболее тяжелые бои с террористическими силами и несет заметные потери.

Как стало известно позднее, молодые офицеры-мятежники создали на фронте тайную организацию FARPA и решили бросить вызов центральным властям, полагая: раз они не могут справиться с террористами, противопоставить кадровым военным будет и подавно нечего.

Завышенные ожидания

Несмотря на то, что мятежники смогли застать линейные армейские части врасплох и с наскока завладеть «авиабазой 101» (ключевым воздушным хабом специального назначения в стране), комплексом зданий международного аэропорта Диори Хамани и прилегающих к нему критически значимых объектов, развить успех у них не получилось.

Штурм президентского дворца, где укрывалось военное руководство, был отражен гвардией, а прибывшие на подмогу властям мобильные группы сделали вторую попытку приступа нецелесообразной.

Под прикрытием нескольких пикапов мятежники отступили на авиабазу, приготовившись к возможному контрудару. Однако отдельные группы продолжили попытки завязать бои в западной части города.

Выступивший по радио генерал Салифу Моди тем не менее охарактеризовал попытку мятежа как провалившуюся и сообщил, что власти постепенно восстанавливают контроль над ситуацией.

Исход конфликта во многом предопределило своевременное вмешательство Африканского корпуса Минобороны России. Совместно с президентской гвардией специалисты корпуса ко второй половине дня выбили мятежников с занятых позиций и восстановили контроль над «базой 101» и ее окрестностями.

Утратив инициативу, бунтари разбежались, побросав оружие.

К вечеру 29 августа, когда правительственные войска вернули под контроль последние здания на территории аэропорта, мятеж был фактически подавлен. А уже к рассвету к местным тюрьмам потянулись пестрые колонны разутых и обезоруженных путчистов. Часть из них — с сорванными с плеч погонами.

Ошибки в планировании

Против восставших сыграло отсутствие яркого медийного лидера, который взял бы на себя общее руководство и озвучил миру свои требования. А заодно мог бы выступить ориентиром для других военных и гражданских деятелей — в том числе тайно сохранявших верность Базуму.

Успех переворота 2023 года, положившего конец правлению профранцузского режима, на начальных этапах во многом строился на личном авторитете лидера путча Чиани— на тот момент командующего президентской гвардией и одного из самых уважаемых офицеров страны.

В случае же с переворотом 2026 года такой фигуры не нашлось. Даже сам бренд FARPA, под которым, как утверждается, действовали путчисты, стал массово раскручиваться с подачи западных медиа. Да и то уже после фактического разгрома вооруженной оппозиции.

Плюс мятежные силы не слишком озаботились идеологической подготовкой личного состава. Речь фактически шла о мелких группках военных, часть из которых, как выяснилось позднее, под разными предлогами дезертировала из мест постоянной дислокации под влиянием задумавших заговор младших командиров.

Более того, дальнейшие допросы показали, что далеко не все солдаты были посвящены в детали операции. Некоторые думали, что, наоборот, подавляют мятеж в столице. Иные клялись, что им приказали «выбивать террористов» с авиабазы. Лишь немногие признали, что пошли «свергать режим» по своей воле и понимали возможные последствия.

Координация между группами мятежников, судя по тем же показаниям, была минимальной. В лучшем случае путчистам были известны имена их непосредственных командиров. По всей видимости, внешние интересанты рассчитывали расшатать Нигер по сирийскому сценарию, создав видимость всенародного восстания и лишь после демонтажа власти Чиани выбрать наиболее харизматичного вожака с относительно «чистой» репутацией.

Однако подобный расчет на перспективу и оказался роковым: против условно монолитного правительства Нигера выступили разрозненные массы. А потому большинство гражданских и военных чинов, которых в Европе относили к сомневающимся, в решающий момент сохранили верность правительству.

Исключением мог стать лишь один высокопоставленный офицер — руководитель национальной жандармерии Кимба Тахиро, который внезапно пропал за несколько часов до начала боев и якобы тайно примкнул к путчистам. Однако ни власти, ни вооруженная оппозиция эту информацию официально не подтверждают.

Местонахождение Тахиро по сей день остается загадкой для всех.

«Не влезай — убьет»

Новости о провале мятежа Европа встретила с холодным спокойствием. Во всяком случае, в публичном поле.

Большинство европейских держав даже не обратили внимания на кризис в Африке. Французские представители ограничились дежурными высказываниями об «усложнившейся ситуации» на Черном континенте.

Лишь к исходу вторых суток после фактического подавления мятежа Брюссель выпустил заявление с призывом к стабилизации обстановки. При этом каким-либо образом упоминать FARPA еврочиновники сочли излишним.

Кризис не получил развития и в самой Африке. Бенин и Кот-д’Ивуар, вопреки ожиданиям, не полезли на рожон. Хотя, судя по ряду косвенных признаков, бенинцы уже успели подготовить ограниченный контингент для проведения полицейской операции в приграничных районах — под предлогом «нестабильной ситуации в Доссо».

Однако приказа к выдвижению бенинская армия так и не получила.

Отрезвляюще на оппонентов Нигера, помимо быстрого вмешательства российского Африканского корпуса, подействовало появление на авиабазе близ Ниамея нескольких истребителей Су-30. Их уже на следующий день после провалившегося путча направил Алжир в качестве посильного вклада в борьбу с местным бандподпольем.

Таким образом алжирцы кратно усилили наступательные возможности правительственных войск и погрозили кулаком Франции, которую склонны считать основным заказчиком бунта FARPA.

Сомкнули ряды и ближайшие соратники Нигера по Конфедерации государств Сахеля — Мали и Буркина-Фасо. Обе страны повысили боеготовность вооруженных сил и усилили контрразведывательный режим, пообещав «жестко пресекать» любые попытки дестабилизации.

В результате консолидация антизападных сил в Африке фактически лишила Европу возможности в ближайшее время разыграть карту мятежа, в том числе в соседних с Нигером странах, без риска подставить под удар остатки местных лоялистов.

Конечно, это не означает, что Запад откажется от попыток найти у оппонентов другие слабые места или попытаться посеять между ними новые разногласия. Например, на почве недостаточно быстрой реакции на кризис.

Однако куда вероятнее, что в ближайшее время Европа предпочтет понаблюдать за развитием событий со стороны.