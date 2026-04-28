В Мали развернулось крупномасштабное наступление боевиков на позиции правительственных сил и Африканского корпуса МО РФ. Оно организовано террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ)*, аффилированной с «Аль-Каидой»*, которые на протяжении нескольких лет планомерно удушали страну экономической блокадой, перекрывая ключевые трассы поставки топлива из соседних Сенегала и Кот-д’Ивуара.

Атака проводится террористами совместно с туарегскими сепаратистами из «Фронта освобождения Азавада» (ФОА), выступающими за независимость севера республики. В 2023 году они потеряли свой главный оплот — город Кидаль.

Это первый подтверждённый случай оперативного взаимодействия ДНИМ и ФОА против малийской армии. Пресс-секретарь «Фронта» Мохамед эль-Маулуд Рамадан заявил, что действия планировались несколько месяцев, а конечная цель — захват города Томбукту.

Боевики ДНИМ 25 апреля атаковали военный городок Кати, аэропорт столицы Бамако, города Мопти, Севаре и Гао. Главари ФОА заявили о захвате позиций в Гао и Кидале. Для Сахеля (юга Сахары), где джихадисты и сепаратисты исторически конкурировали друг с другом, подобный альянс означает принципиальный качественный сдвиг в динамике конфликта.

Суммарная численность антиправительственной коалиции составила около 12 тысяч человек (ранее озвучивалась более скромная цифра — 2 тысячи), проходивших подготовку под руководством украинских и европейских наемников. В Минобороны РФ назвали происходящее попыткой госпереворота.

День первый: смерть министра

В 05:20 по местному времени (07:20 мск) 25 апреля жители Кати, пригорода Бамако, услышали два мощных взрыва, а затем звуки автоматных очередей. В это же время боевики ДНИМ* и ФОА начали наступление в различных районах страны.

В течение дня бои продолжались на нескольких основных направлениях: Бамако и правительственный квартал в Кати, а также районы городов Гао, Кидаль, Мопти и Севаре.

К исходу первых суток атаки в столичном регионе ВС Мали и Африканский корпус МО РФ удержали базу и президентский квартал. Аэропорт был атакован, но не захвачен. Вечером в районе Кати возобновилась стрельба. В Гао бои продолжались весь день, контроль над городом оставался разделённым между правительственными силами, ДНИМ* и ФОА. Губернатор региона генерал Мусса Траоре ввёл комендантский час с 19:30 до 06:00.

В Кидале к вечеру основная часть города перешла к ФОА. Малийские военные и Африканский корпус МО РФ оказались блокированы в бывшем лагере миссии ООН на юге города, где удерживали круговую оборону. В Мопти и Севаре боевики пытались проникнуть в города под видом мирных жителей, чего им сделать не удалось. В Мопти джихадисты убили двух мирных жителей. Локальные перестрелки продолжились до конца суток.

Главным событием дня стало нападение на резиденцию министра обороны Мали генерала Садио Камара. В результате мощного взрыва грузовика под управлением смертника здание было разрушено, министр погиб. Ранения получили глава разведки генерал Модибо Коне и начальник генштаба ВС генерал Умар Дьярра.

Камара выступал за силовые методы борьбы с антиправительственными силами и был одной из ключевых фигур в укреплении отношений Бамако и Москвы.

День второй: отход из Кидаля

26 апреля состоялся организованный отход военнослужащих Африканского корпуса МО РФ из Кидаля в направлении н. п. Тессалит.

У базы Кати утром снова были слышны выстрелы. Правительство утверждало, что полностью контролирует ситуацию, однако, по словам свидетелей, боевики ДНИМ* продолжали удерживать позиции в недостроенных зданиях и на прилегающих холмах. К вечеру интенсивность боестолкновений заметно снизилась.

Также в этот день генштаб Мали сообщил, что аэропорт и основные военные объекты в Гао находятся под контролем правительственных сил. Вместе с тем лидеры ФОА заявили об удержании позиций на подступах к городу и в ряде городских кварталов. К вечеру стрельба в регионе существенно стихла. Отмечается, что целью атакующих был не захват города, а оказание давления на гарнизон и удержание символических позиций.

В субботу полевые командиры ДНИМ* заявили о «полном контроле» над Мопти и Буремом, но к воскресенью сказанное не подтвердилось. В Севаре перестрелки продолжались в течение первой половины дня.

День третий: новый старый игрок

27 апреля антиправительственная коалиция продолжала боевые действия. Боевики ДНИМ* объявили о захвате н. п. Тессит в регионе Гао. Местный армейский гарнизон, по информации исламистов, сдался после переговоров.

Вместе с тем нападавшие взяли под контроль населенные пункты Интакаха (западнее Гао), Бер (восточнее Томбукту), Лаббезанга (южнее Гао).

Вскоре в социальных сетях появились сообщения о передвижении боевиков «Исламского государства в Большой Сахаре» (ИГБС)* в районе Тессита. Джихадисты из ДНИМ* и ИГБС воюют между собой уже почти 6 лет. Ослабление контроля Бамако над севером страны может привести к новому витку противостояния двух группировок уже в ближайшие дни.

Кроме того, в социальных сетях появляются видео с бойцами «Фронта ПОЛИСАРИО», воюющих на стороне антиправительственной коалиции. Эта организация выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.

Дело в том, что совсем недавно, 10 апреля, по итогам переговоров министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа с марокканским коллегой Насером Буритой руководство западноафриканского государства поддержало план северного королевства по автономии Западной Сахары под его суверенитетом.

Одновременно с этим малийское руководство отозвало свое признание самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики, где и базируется «Фронт ПОЛИСАРИО».

Таким образом, против правительства ведут боевые действия четыре различные фракции, три из которых стали ситуативными союзниками.

Спасти от гражданской войны

Одной из проблем властей Мали стала упущенная возможность своевременной модернизации собственных вооруженных сил — вероятно, они предполагали, что все проблемы решит лишь ограниченный контингент российских бойцов.

Как отмечают в Африканском корпусе, обстановка в Мали «продолжает оставаться сложной», ведется «боевая работа по уничтожению террористов». Силы российской авиации нанесли несколько ударов по скоплениям и лагерям боевиков, нанеся им ощутимый урон и невосполнимые потери. «Сирийского сценария» удалось избежать, подчеркивается в сообщении.

Героизм военнослужащих МО РФ этих дней выходит за рамки стандартных сводок, поскольку их решительные действия сыграли ключевую роль в защите мирного населения и предотвращении гуманитарного кризиса в зоне столкновений. Российские специалисты смогли деблокировать важные логистические маршруты и обезопасить инфраструктурные объекты от диверсий.

Эта самоотверженная и тяжелая работа ежедневно подтверждает статус россиян как важнейшего гаранта безопасности в регионе. Бойцы ВС РФ борются за восстановление государственного контроля и стабильности на территориях, долгие годы находившихся под гнетом террористов.

Как сообщили в российском военном ведомстве, вооруженные группировки пытались захватить президентский дворец в столице Мали. Подразделения Африканского корпуса предотвратили попытку переворота.

Наши военнослужащие препятствуют погружению страны в хаос крупномасштабной гражданской войны, однако и в Бамако должны как можно скорее извлечь уроки из ситуации.

*Террористические организации, запрещённые на территории РФ