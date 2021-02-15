Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция

Лавины, метели, паводки — конец марта 2021 года в России сопровождается погодными явлениями, которые могут нанести ощутимый вред инфраструктуре и жизни людей.

Над страной проходят сразу четыре циклона и антициклона. По данным МЧС РФ, есть вероятность «происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта».

Дальневосточный федеральный округ столкнулся с мокрым снегом, метелью и гололедицей, Кавказ — с сильными осадками, градом и снежными лавинами. Регионы России готовятся к паводкам, которые после снежной зимы могут стать более масштабными, чем в прошлые годы.

Синоптики обещают, что в целом по России апрель 2021 года будет теплым. Впрочем, это касается не всей территории страны — в Якутию могут вернуться морозы до — 30 °C, похолодание также должно прийти в Республику Коми и на Таймыр.

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