с. Самара, , 10:25 — REGNUM В Локтевском районе Алтайского края паводковые воды отрезали путь домой детям, которые ездили в школу из с. Самарка в Ермошиху. Как сообщает телеграм-канал vkurse22, им пришлось оставаться ночевать у друзей, одноклассников.

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На этом проблемы не закончились. В Самарке мощные потоки воды размыли почву, повредив водопровод. Но специалисты Водоканала пока не могут пробраться, чтобы помочь людям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае из-за резкого потепления начались подтопления в жилых домах. В период 9 — 11 апреля на реке Алей в районе села Староалейское продолжится подъем уровня воды, сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

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