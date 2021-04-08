Самара, , 10:04 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что днем 8 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду и небольшой дождь. Столбик термометра может подняться до отметки +15°C.

Отмечается, что 9 апреля по области также ожидается небольшой дождь. Воздух может прогреться до +17°C.

Спасатели Самарской области рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре после падения снега с крыши дома погибла женщина.