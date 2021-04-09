Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM В Свердловской области температура воздуха будет на семь градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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По данным синоптиков, в регионе установится аномально жаркая погода. Она будет сохраняться в ближайшие дни. Скорее всего, жаркой будет основная часть следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС призывает граждан к осторожности при обращении с огнём. В ведомстве отмечают, что почти во всех случаях пожары возникают из-за человека и из-за низкой сознательности граждан. Население призывают не выжигать траву, не разводить во время ветра костры, не оставлять их без присмотра и т.д.

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