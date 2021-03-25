Тбилиси, , 12:28 — REGNUM В крае Шида Картли в Грузии из-за обильных дождей возле деревни Квахверели вышла из берегов река Кура и образовался остров, на котором застряли шесть пастухов со стадом из коз и овец. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

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По данным ведомства, наводнение в регионе началось 24 марта. Спасатели не смогли эвакуировать скот. Покинуть остров согласись четверо пастухов, а двое не захотели оставить стадо. Спасатели разбили на острове палатку.

Сообщается, что в результате наводнения никто не пострадал.

Стоит отметить, что в Грузии в последние дни идут обильные осадки. Накануне из-за дождей в регионе Мцхета-Мтианети на участке горной дороги Ошпители-Гудамакари произошёл оползень. От внешнего мира оказались отрезаны 22 села.

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