Красноярск, , 03:30 — REGNUM В четверг, 25 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки (снег, дождь), гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 25 на 26 марта ожидается до −5… −3 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 26 марта, в Красноярске до +1… +3 °C днём и −3… −1 °C ночью, облачно, временами небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 27 марта, в Красноярске ожидается до +2… +4 °C днём. Ночью — до −4… −2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура завершила проверку информации о сбросе снега в реку Енисей при уборке автодорог на Николаевском мосту в Красноярске.

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