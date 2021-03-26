Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в горах также сохраняется повышенный риск схода лавин.

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27 марта по республике ожидается снегопады, к югу от Байкала — сильные. Порывы ветра будет достигать 24 метров в секунду. На дорогах возможный гололедица, снежные накаты и заносы. Температура ночью опустится до 15 градусов мороза, днём ожидается от — 2 до +8 градусов.

В связи с неблагоприятными условиями жителям рекомендовано на выходных отказаться от дальних поездок, а при усилении ветра — реже выходить из зданий. Туристов призвали отказаться от походов в горы.

«Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — отметили в управлении.