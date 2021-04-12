Самара, 12 апреля 2021, 11:17 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, днем 13 апреля по области столбик термометра может подняться до отметки 22 °C, а 14 апреля и 15 апреля температура воздуха может подняться до 23 °C.
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Сотрудники МЧС по региону призывают жителей отказаться от выжигания сухой травы.