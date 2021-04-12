Якутск, , 05:11 — REGNUM В аэропорту Якутска возобновились авиаперелёты, которые были прекращены из-за сильного снегопада в минувшие выходные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Службы аэропорта два дня работали в круглосуточном усиленном режиме. Взлетно-посадочная полоса полностью расчищена от снега и готова принимать и отправлять воздушные суда. Работаем в штатном режиме», — заверили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию со стороны Охотского моря циклон принёс аномальные снегопады — нормы осадков превышены в несколько раз.