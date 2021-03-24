Кызыл, , 08:15 — REGNUM Спасатели в Туве предупредили об ухудшении погоды 24 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, местами здесь ожидаются порывы западного ветра до 17−22 метров в секунду.

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На дорогах сохранится гололедица, а местами по региону днём пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью будет опускаться до 5−15 градусов мороза. Днём местами столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла.