Абакан, , 06:18 — REGNUM С 10 апреля по 10 мая в Хакасии будет действовать особый противопожарный режим (ОПР). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Уточняется, что правительство региона приняло такое решение в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности в Хакасии. Кроме того, выросло количество палов травы, степных и бытовых пожаров.

Во время действия ОПР проводится комплекс дополнительных мероприятий. Усиливаются меры контроля и надзора в области пожарной безопасности. Посещение лесов для населения будет ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 7 апреля введён особый противопожарный режим.

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