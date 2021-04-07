Владивосток, , 05:10 — REGNUM В Приморье весенний паводок из-за таяния снега ограничил движение на некоторых дорогах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На утро 7 апреля ограничения проезда из-за повреждения двух мостов действуют в Яковлевском районе на автомобильной дороге Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка.

В Красноармейском районе нет проезда на трассе Лукьяновка-Новополтавка. Объезд — через Дальнереченск-Рощино-Восток-Лимонники.

Наблюдаются небольшие переливы на 54, 70 и 84 км дороги Уборка-Самарка-Ариадное. Проезд есть. На дороге Артем-Находка-Порт Восточный, в районе посёлка Артемовский, движение осуществляется по одной полосе. Большегрузы отправляются в объезд по дороге Кневичи-Заводской. «Примавтодор» установил ограничивающие знаки дорожного движения.

Также ограничения введены для легкового транспорта в Дальнереченском районе на дороге Марьевка-Поляны. На месте работают экскаватор, грейдер и самосвал.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за весенних паводков в Нижегородской области семь переправ оказались затоплены. Как минимум шесть из семи мостов — автомобильные. Жилые дома пока не пострадали.