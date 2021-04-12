Воронеж, , 10:38 — REGNUM Потепление до +22 градусов прогнозируется в Воронежской области с 12 апреля и в ближайшие несколько дней, об этом сообщил Воронежский гидрометеоцентр.

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«Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура 20−22°. 12 апреля метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», — уточнили в гидрометцентре.

Такая же погода сохранится 13 и 14 апреля, в регионе при этом будет сухо, без осадков. 15 апреля будет немного прохладнее — до +18 градусов, 16 апреля — снова +20, хотя возможны дожди. Следующие выходные тоже будут тёплыми — 17 и 18 апреля днём воздух прогреется до, соответственно, +18 и +16 градусов, такой прогноз даёт Росгидрометеоцентр.

Несмотря на значительное потепление, батареи в квартирах горожан остаются горячими, а кое-где — даже огненными. Воронежские власти пока не спешат делать заявления о прекращении отопительного сезона: для этого в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха должна составлять выше восьми градусов по шкале Цельсия. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отопление в Воронеже отключили лишь 30 апреля.