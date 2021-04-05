Сочи, Краснодарский край, , 10:14 — REGNUM Сильные дожди, град, шквалистый ветер прогнозируются в Сочи 5 апреля — с утра и до конца суток, сообщили в пресс-службе администрации города. Предупреждение об ухудшении погоды распространил Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.

Василий Дмитриевич Поленов. Ливень. 1874

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По прогнозу, в течение суток 5 апреля на территории Сочи прогнозируются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра до 20−22 м/с.

Не исключен подъём уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, есть риск схода селевых потоков.

Городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Жителям и гостям Сочи рекомендуется временно отказаться от отдыха у воды.