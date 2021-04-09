Красноярск, , 04:08 — REGNUM В пятницу, 9 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой дождь, утром туман, температура воздуха +6…+8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 07:50 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 9 на 10 апреля ожидается до −2…+1 °C, облачно, временами небольшой снег, местами гололедица.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В субботу, 10 апреля, в Красноярске до +4…+6 °C днём и −7…−5 °C ночью, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 11 апреля, в Красноярске ожидается до +5…+7 °C днём. Ночью — до −1…+1 °C, переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 9 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается восточный ветер до 15−17 м/с на порывах. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.