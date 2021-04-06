Набережные Челны, Татария, , 09:25 — REGNUM Жители города Набережные Челны недовольны благоустройством улиц, которых во время весенних дождей и активного таяния снега буквально заливает, тротуары превращаются в большую лужу.

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Городская прокуратура после проверки установила, что на большей части Набережных Челнов при таянии снега или выпадении осадков ливневая канализация с объемом воды не справляется, из-за чего происходит подтопление. Причины — ненадлежащее состояние и содержание дождеприемников.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома города представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM ранее сообщало, ливнёвки Перми ежегодно в начале весны испытывают повышенную нагрузку из-за талых вод. В 2021 году большой проблемой названы засоры из-за медицинских защитных масок.

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