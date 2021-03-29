Иркутск, , 13:09 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 30 марта. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, утром и днём местами в западных, северо-западных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, мокрый снег.

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«Помните о том, что налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества», — призывают спасатели.

Также, по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области из-за резкого потепления начался активный процесс разрушения льда, не исключены подтопления.

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