Уфа, , 14:03 — REGNUM Туман и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в ночное и вечернее время 7 апреля в республике ожидается отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, а также порывы ветра до 17 метров в секунду. На некоторых дорогах ожидается туман и видимость до 1000 метров, гололедица.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям при сильных порывах ветра не прятаться около стен домов, рекламных конструкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе снежная глыба рухнула с крыши дома на школьника.