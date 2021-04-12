Якутск, , 04:48 — REGNUM В Якутию со стороны Охотского моря в минувшие выходные циклон принёс аномальные снегопады — нормы осадков превышены в несколько раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

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Глава Якутска Евгений Григорьев вечером 11 апреля провёл заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий — принято решение о введение режима повышенной готовности, вызванного аномальными непрекращающимися снежными осадками.

На уборке снега с городских улиц занята вся имеющаяся в наличии дорожная и коммунальная техника — четыре грейдера, 12 подметальных машин, десять единиц техники работают на подсыпке песком карманов автобусных остановок, тротуаров, пешеходных переходов, улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Республики Алтай сохраняется опасность схода снежных лавин.