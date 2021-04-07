Барнаул, , 08:03 — REGNUM Резкое потепление спровоцировало активный процесс снеготаяния в Алтайском крае. О том, что в сложившейся ситуации талые воды могут подтопить низменные места на территории муниципальных образований, 7 апреля предупреждает региональное ГУ МЧС РФ.

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Получен прогноз о том, что в период с 7 по 8 апреля на реке Алей в районе села Старо-Алейское продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки и подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

На месте возможного разлива талых вод с 31 марта осуществляет контроль обстановки оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сегодня туда также прибыла группа спасателей Управления по обеспечению мероприятий ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, поясняют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее потепление в Алтайском крае грозит не только мощным паводком, но и ранним началом пожароопасного сезона. Об этом в ходе совещания 6 апреля заявил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

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