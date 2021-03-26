Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM На территорию Приволжского федерального округа продвигается антициклон, постепенно становится значительно теплее, чем в середине уходящей рабочей недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днём в северных регионах округа поднимается до +2…+8°С. Однако в ночные часы по-прежнему температура находится в минусовом диапазоне: от — 1 °C до — 5 °C.

В отдельных районах днём наблюдаются небольшие осадки — дождь из-за атмосферного фронта, который приблизился с севера.

Моросящий дождь может прийти в Оренбургскую и Саратовскую области, местами ветер усилится до 15 м/с, температура воздуха в светлое время суток составит +1…+6°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в частности, потепление постепенно приходит в Чувашию. 27 марта в республике сохранится тёплая погода, в 28 марта под влиянием атмосферного фронта пройдут кратковременные осадки. При этом ночью подморозит до — 10 градусов, в днём температура не превысит +5 градусов тепла.

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