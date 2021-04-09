Кызыл, , 12:46 — REGNUM На территории Тувы в течении суток ожидается резкое ухудшение погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, днём 9 апреля и в течении суток 10 апреля местами пройдут сильные дожди, мокрый снег и снег.

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Порывы северного ветра будут достигать 15−20 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица. Температура ночью местами опустится до 9−12 градусов ниже ноля.

Напомним, в соседней Бурятии в связи с ухудшением погоды объявили штормовое предупреждение. Там также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, усиление ветра до 15−20 метров в секунду и резкое похолодание.

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