Москва, , 09:02 — REGNUM Температура воздуха в Москве 6 апреля окажется выше климатической нормы, сообщает 6 апреля центр «Фобос».

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"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, а это значит, что до существенных осадков дело вряд ли дойдет, но небо постепенно нахмурится, при этом температурный фон окажется даже немного выше своей климатической нормы», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до 12 градусов тепла, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в ночь на вторник, 6 апреля, в первый раз за текущий месяц, прошел снег. Погоду в Петербургском регионе определяет холодная часть циклона, центр которого находится на севере Скандинавии.

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