Барнаул, , 11:03 — REGNUM На Алтае в ближайшие дни установится «летняя» погода. Как передают синоптики, уже к 5 апреля температура воздуха в отдельных предгорных районах поднимется до +18 °C.

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Учитывая, внушительный снежный запас, не исключено, что в ближайшие дни таяние снега и льда на реках Алтайского края только ускорится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об этом предупредили в МЧС РФ, отметив, что в верховьях рек Бия и Катунь наблюдается до 200% запаса снега: при резком потеплении это грозит затоплением населённых пунктов.

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