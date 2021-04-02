Красноярск, , 03:46 — REGNUM Красноярский край продолжает готовиться к паводку. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 1апреля губернатор региона Александр Усс провёл совещание о ситуации с паводками в крае.

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На совещании сообщалось о том, что в крае сформирован «красный» список, в который вошли населённые пункты, наиболее подверженные риску подтопления.

Подготовлен план мероприятий для повышения уровня защищённости населения, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Что касается этих объектов, по словам Усса, они не должны быть бесхозными и неисправными.

Начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин заверил, что в регионе есть все необходимые силы и средства для безаварийного прохождения сезона паводков.

В регионе прошли учения по ликвидации ЧС в случае чрезвычайных происшествий в результате паводков. Проверена готовность системы оповещения населения, заключены контракты на проведение ледовзрывных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день паводковая обстановка в Сибири оценивается как неоднородная.

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