Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Во второй и третьей декаде апреля в южных регионах Казахстана ожидается повышение температуры до 20−30 градусов тепла, сообщили в пресс-службе «Казгидромет».

Во второй половине апреля теплый воздух в Казахстан придет из Ирана и Средней Азии. На севере и в центральных регионах республики воздух прогреется до 15−25 градусов тепла.

Вместе с тем синоптики не исключают и существенного понижения температуры. В случае прихода воздушных масс с севера температура воздуха может опуститься до девяти градусов мороза.

В «Казгидромет» добавили, что в первой декаде апреля на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. С 5 апреля ожидается неустойчивая погода с гололедными явлениями.