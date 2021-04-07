Красноярск, , 14:04 — REGNUM Красноярские спасатели и представители краевого управления МЧС отправились на юг региона для борьбы с паводками. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в правительстве Красноярского края.

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Соответствующее поручение дал красноярский губернатор Александр Усс. Именно на юге края находится большая часть населённых пунктов «красной зоны».

«Дежурим в местах, которые вызывают у нас наибольшее опасение», — прокомментировал заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Участники группировки по мере вскрытия рек будут продвигаться в центральные и северные районы. Цель их работы — помощь жителям, органам местного самоуправления, реагирование на все угрозы (в случае необходимости).

Краевые власти заверили, что в регионе «создан необходимый запас материальных ресурсов для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим». На эти цели в резервном фонде правительства предусмотрен 1 млрд рублей.

В Красноярском крае создано 330 пунктов временного размещения, где при необходимости смогут разместиться более 68 тысяч человек.

Цыкалов подчеркнул, что при неблагоприятном развитии ситуации в зонах возможных подтоплений может оказаться 130 населённых пунктов, где проживают свыше 23 тысяч человек.

В противопаводковых мероприятиях в 2021 году будут задействованы порядка 20 тысяч человек и почти 4,5 тысячи единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 7 апреля в Красноярске подтопило несколько домов на реке Бугач.

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