Москва, , 12:51 — REGNUM Сухая и солнечная весенняя погода ожидается в ближайшие выходные в Москве, потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщил 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, к выходным 10 и 11 апреля антициклон принесёт много солнца и тёплый южный ветер, никаких осадков не будет. Ночами будет от нуля до +5 градусов, днём — от +11 до +16.

«На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесёт нам настоящую «супервесну», когда днём воздух будет прогреваться до плюс 15 — плюс 20 градусов», — сказал Тишковец РИА Новости.

Погоду в ближайшие выходные и в начале следующей недели он назвал «идеальной весенней». Ожидается очень мощный прогрев и поступление тёплого сухого воздуха из пустынь Средней Азии, добавил синоптик.

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