Москва, , 05:31 — REGNUM Солнечная погода ожидает жителей Москвы 25−26 марта, а также к концу недели — 28 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сегодня и завтра хорошая солнечная погода. С четверга по субботу в Москве температура будет 6−8 градусов, по области — до 9 градусов, в воскресенье тоже до 9 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Вильфанд добавил, что в ночь на 25 марта в российской столице ожидаются легкие морозы, но уже 26 марта ночная температура остановится около нулевой отметки. Он отметил, что 27 марта, в субботу, в Москве могут пройти небольшие осадки. При этом синоптик подчеркнул, что небольшое потепление в столице не является аномальным. Оно всего лишь на 2−4 градуса превышает норму для этого сезона.