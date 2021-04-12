Уфа, , 12:06 — REGNUM Жителей деревни Чулпан Салаватского района эвакуируют спасатели из-за подтопления жилых домов в результате таяния снега в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в настоящий момент на этой территории фиксируется ледовый затор, а вода продолжает пребывать.

«На данный момент эвакуировано 5 жителей деревни и 10 голов мелкого рогатого скота, подтоплено 25 жилых домов. Однако есть те, кто сознательно идет на риск и остается в своих домах, чтобы не бросать хозяйство. Спасатели создают все условия для обеспечения безопасности граждан, оказавшихся в зоне затопления. Также в зоне затопления находятся жители д. Ильтаево», — сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что кроме этого, сотрудники спасательного ведомства продолжаются работать в Кушнаренковском и Бижбулякском районах: здесь подтоплены участки автомобильных дорог и жилые дома.

«В результате резкого подъёма уровня воды в р. Инзер произошло подтопление 19 домов в с. Ассы Белорецкого района», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также автомобильная дорога подтоплена и в селе Казы-Ельдяк Дюртюлинского района. Здесь спасатели установили световые башни и помпы по откачке воды.

«Для проведения авиаразведки в с. Ассы Белорецкого района выехали операторы беспилотного летательного аппарата Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии остаются подтопленными дома и придомовые территории в четырех населенных пунктах республики. В ближайшие 24 часа могут быть подтоплены еще 54 приусадебных участка в пяти населенных пунктах.