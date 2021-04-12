Уфа, 12 апреля 2021, 12:06 — REGNUM Жителей деревни Чулпан Салаватского района эвакуируют спасатели из-за подтопления жилых домов в результате таяния снега в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Сообщается, что в настоящий момент на этой территории фиксируется ледовый затор, а вода продолжает пребывать.
Сообщается, что кроме этого, сотрудники спасательного ведомства продолжаются работать в Кушнаренковском и Бижбулякском районах: здесь подтоплены участки автомобильных дорог и жилые дома.
Также автомобильная дорога подтоплена и в селе Казы-Ельдяк Дюртюлинского района. Здесь спасатели установили световые башни и помпы по откачке воды.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии остаются подтопленными дома и придомовые территории в четырех населенных пунктах республики. В ближайшие 24 часа могут быть подтоплены еще 54 приусадебных участка в пяти населенных пунктах.