Самара, , 11:35 — REGNUM Два моста подтопило в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Опасные сюрпризы погоды в России и мире – трансляция»

Сообщается, что из-за увеличения уровня воды в реке Малый Кинель частично подтопило мост около населенного пункта Полудни м.р. Кинель-Черкасский. При этом высота уровня воды над дорогой на мосту зафиксирована на отметке до 10 см. Жилые дома не попали в зону подтопления.

«Сообщение населения через реку Малый Кинель осуществляется по высоководному перекидному пешеходному мосту», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации спасательного ведомства, также подтопило и мост около населенного пункта Мосты м.р. Пестравский. Это произошла из-за повышения уровня воды в реке Большой Иргиз: высота уровня воды над дорогой на мосту зафиксирована на отметке до 20 см. Жилые дома в этом населенном пункте также не попали в зону затопления.

«Проезд к населенному пункту Мосты осуществляется по маршруту: Объездной путь через н.п. Тяглое Озеро (протяженность объездного пути 20 км) до н.п. Пестравка», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области работает рабочая группа по контролю за паводком.