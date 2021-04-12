Самара, 12 апреля 2021, 11:35 — REGNUM Два моста подтопило в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Сообщается, что из-за увеличения уровня воды в реке Малый Кинель частично подтопило мост около населенного пункта Полудни м.р. Кинель-Черкасский. При этом высота уровня воды над дорогой на мосту зафиксирована на отметке до 10 см. Жилые дома не попали в зону подтопления.
По информации спасательного ведомства, также подтопило и мост около населенного пункта Мосты м.р. Пестравский. Это произошла из-за повышения уровня воды в реке Большой Иргиз: высота уровня воды над дорогой на мосту зафиксирована на отметке до 20 см. Жилые дома в этом населенном пункте также не попали в зону затопления.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области работает рабочая группа по контролю за паводком.