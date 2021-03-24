Горно-Алтайск, , 08:08 — REGNUM В Республике Алтай 24 марта прогнозируется усиление ветра местами до 25 метров в секунду, а в горах — до 35 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

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В связи с этим спасатели предупреждают о возможности ЧП из-за обрывов линий электропередач и аварий на электроподстанциях, падения деревьев и так далее. На дорогах возможно увеличение числа ДТП.

«При усилении ветра по возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — призвали жителей в управлении.

Туристам и охотникам рекомендовано переждать непогоду в поселениях.