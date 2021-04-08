Село Менза, Забайкальский край, , 07:55 — REGNUM В Забайкальском крае на территории сельского поселения «Мензинское» (Красночикойский район) введен режим ЧС. Как сообщает пресс-служба правительства региона, там произошло подтопление автомобильной дороги Коротково-Менза на 155−157 километре в районе «прижима», затруднён проезд транспортных средств.

Режим ЧС введен в Забайкальском поселке Менза из-за подтопления дороги Правительство Забайкальского края

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«В результате выхода наледневых вод реки Менза подтоплен участок дороги регионального значения Коротково-Менза. Оценить ущерб и начать восстановительные работы возможно будет после спада воды», — пояснил глава регионального минстроя Денис Удод. По его словам, с поселком Менза обеспечено авиасообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная ситуация с паводком ожидается в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

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