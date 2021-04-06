Барнаул, , 10:27 — REGNUM Раннее потепление в Алтайском крае грозит не только мощным паводком, но и ранним началом пожароопасного сезона. Об этом в ходе совещания заявил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Его слова 6 апреля цитирует пресс-служба территориального управления ведомства:

Александр Макаров «Апрель — сложный для нас период. Может сложиться ситуация, когда вода еще не отступит, а мы уже будем входить в фазу природных пожаров. В связи с этим призываю глав муниципальных образований активно использовать приложение «Термические точки», производить плановые отжиги под строжайшим контролем начальников местных пожарно-спасательных гарнизонов, своевременно вводить противопожарные режимы».

Согласно докладу начальника отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защите населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Юрия Исаева, в Алтайском крае на различных этапах паводка риск подтопления существует в 182 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС отмечали: в верховьях рек Бия и Катунь наблюдается до 200% запаса снега и при резком потеплении это грозит затоплением населённых пунктов. В начале апреля алтайские спасатели организовали профилактические подрывы ледяного покрова на водоёмах.

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