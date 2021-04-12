Москва, , 06:06 — REGNUM Заметное похолодание придёт к концу предстоящей недели в центр Европейской части России. Об этом 12 апреля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, атмосферное давление начнёт меняться в сторону понижения, а это означает появление облачности. Кроме того, с 16 апреля в центре Европейской части России ожидается значительное понижение температуры воздуха.

Вильфанд уточнил, что вторая половина предстоящей недели будет заметно холоднее первой. Однако на сколько конкретно градусов понизится температура, специалист не ответил. Как заявил Вильфанд, информация по значениям температур будет уточнятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в центре Европейской части России на ближайшие пять дней, до 15 апреля.

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