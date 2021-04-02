Ростов-на-Дону, 2 апреля 2021, 12:55 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождливые выходные, следует из информации Гидрометцентра РФ.
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3 апреля ожидается облачная погода. временами небольшой дождь. В дневные часы воздух прогреется до +12 градусов. Юго-западный ветер усилится до 6 метров в секунду.
В ночь на 4 апреля столбики уличных термометров опустятся до до +5 градусов. Днём ожидается дождливая погода и будет не теплее +8 градусов. С этого дня осадки будут идти до 6 апреля, практически не прекращаясь.