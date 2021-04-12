Чита, , 09:51 — REGNUM Власти Забайкальского края подсчитали ущерб, нанесённый региону ураганным ветром 15 марта 2021 года. Как сообщает 12 апреля пресс-служба краевого правительства, восстановлению подлежат 122 дома: объекты находятся в Агинском, Балейском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском, Калганском, Краснокаменском, Могойтуйском, Оловяннинском, Шилкинском районах.

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По словам зампреда правительства региона Сергея Гордеева, из этого числа пять домов восстановлены собственными силами, восемь объектов будут восстанавливаться путем внесения изменений в план капитального ремонта, 109 домов будут восстановлены по ЧС Фондом капитального ремонта.

Сергей Гордеев добавил, что за 14−15 марта количество объектов, пострадавших от усиления ветра, составило 257.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный штормовой ветер, бушевавший 15 марта 2021 года в Забайкальском крае, снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов.

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