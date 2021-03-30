Абакан, , 14:41 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильном западном ветре.

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Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по ГО ЧС и ПБ, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 30 марта и ночью 31 марта в республике ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с. В горах прогнозируются порывы ветра до 30 м/с.

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой. Туристов просят не выходить на маршруты во время действия штормового предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Забайкалья предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие дни.

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